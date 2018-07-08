"Заложники трендов": Фреймут скопировала наряд известной украинки (фото)

Телеведущая пыталась вызвать восторг публики

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут скопировала модный наряд популярной певицы Ани Лорак. Об этом сообщила Татьяна Клименко, передает "Viva".

"Не секрет, что практически все знаменитости - заложники трендов. Для того, чтобы быть на вершине им важно соответствовать модным веяниям и выбирать наряды, которые вызовут восторг у публики. В последнее время все больше звезд выбирают для выхода в свет, съемки или концерта наряды из сияющих материалов или же украшенные стразами. Именно в таких платьях мы видели Ани Лорак. А теперь в похожем образе появилась Ольга Фреймут", - сказала она.

Фото: наряд Ольги Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Так, на опубликованном снимке Фреймут позирует в миди-платье свободного кроя, сделанном из сияющего материала.

"Многим поклонникам наряд Фреймут показался очень похожим на тот, в котором не так давно блистала Лорак", - подчеркнула Клименко.

Фото: наряд Ани Лорак (instagram.com/freimutolia)

Кстати, известная украинская телеведущая Ольга Фреймут анонсировала выход своего нового шоу. В нем она приходит к своим хейтерам, чтобы поговорить и узнать, смогут ли они сказать в лицо, то что писали в соцсетях.

Видео с анонсом телезвезда опубликовала на своей страничке в Instagram. В коротком эпизоде ролика показана ситуация, где Фреймут пришла на рабочее место одной из девушек в аптеку и спросила, правда ли то, что та считает ее "к*нченной". Премьера шоу состоится в конце лета 2018 года.

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