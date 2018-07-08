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"Заложники трендов": Фреймут скопировала наряд известной украинки (фото)

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 17:12
Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)
Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)

Телеведущая пыталась вызвать восторг публики

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут скопировала модный наряд популярной певицы Ани Лорак. Об этом сообщила Татьяна Клименко, передает "Viva".

"Не секрет, что практически все знаменитости - заложники трендов. Для того, чтобы быть на вершине им важно соответствовать модным веяниям и выбирать наряды, которые вызовут восторг у публики. В последнее время все больше звезд выбирают для выхода в свет, съемки или концерта наряды из сияющих материалов или же украшенные стразами. Именно в таких платьях мы видели Ани Лорак. А теперь в похожем образе появилась Ольга Фреймут", - сказала она.

Фото: наряд Ольги Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Так, на опубликованном снимке Фреймут позирует в миди-платье свободного кроя, сделанном из сияющего материала.

"Многим поклонникам наряд Фреймут показался очень похожим на тот, в котором не так давно блистала Лорак", - подчеркнула Клименко.

Фото: наряд Ани Лорак (instagram.com/freimutolia)

Кстати, известная украинская телеведущая Ольга Фреймут анонсировала выход своего нового шоу. В нем она приходит к своим хейтерам, чтобы поговорить и узнать, смогут ли они сказать в лицо, то что писали в соцсетях.

Видео с анонсом телезвезда опубликовала на своей страничке в Instagram. В коротком эпизоде ролика показана ситуация, где Фреймут пришла на рабочее место одной из девушек в аптеку и спросила, правда ли то, что та считает ее "к*нченной". Премьера шоу состоится в конце лета 2018 года.

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Теги: Ани Лорак, наряд, Ольга Фреймут
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