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Интервью

"Запомнят скандалисткой": Даша Астафьева рассказала об уходе из группы NikitA

STYLERЗвёзды        03.07.2018 - 13:23
Фото: Даша Астафьева (facebook.com_da.astaffieva)
Фото: Даша Астафьева (facebook.com_da.astaffieva)

Звезда поделилась воспоминаниями о том, как покинула коллектив

Украинская певица Даша Астафьева рассказала подробности о своем уходе из группы NikitA. Ее решение покинуть коллектив восприняли враждебно. Об этом звезда рассказала в интервью изданию "КП Украина".

Астафьева ушла из группы в сентябре 2017 года. В коллективе она пела 10 лет, но формат сотрудничества перестал ее устраивать.

"Мы много работали с продюсером группы Nikita Юрием Никитиным. Мой контракт досрочно закончился в сентябре 2017 года. Я считаю, что в дальнейшем сама принесу себе большую пользу в своей творческой деятельности. Я ушла не без конфликтов. Скорее всего, они запомнят меня скандалисткой и дурой. Но мне все равно", - отметила Астафьева.

Певица добавила, что благодарна сотрудникам продюсерского центра Юрия Никитина Mamamusic, несмотря на скандалы и ссоры.

"Тот формат сотрудничества, который предлагает Mamamusic, мне уже не подходит. Потому что все решалось за меня. А мне нравится самой принимать решения, бороться с препятствиями и постигать новые вершины. Сейчас я учусь заново, учусь работать вместе с командой, открывать в себе новые стороны, советоваться, доверять", - рассказала звезда.

Ранее Даша Астафьева поделилась редким фото со своим любимым.

Отметим, что жених Астафьевой – бизнесмен Артем Ким – в 2017 году оказался в эпицентре коррупционного скандала. Ким подозревается в хищении государственных средства на сумму около 27 млн грн. Дело связано с тендером по закупке техники на Южноукраинскую атомную станцию и расследуется оно еще с 2012 года. Тогда Кима назвали одним из соорганизаторов незаконного тендера.

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Теги: Даша Астафьева
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