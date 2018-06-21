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Застукал с другим мужчиной: стало известно о причинах развода Шнурова и Матильды

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 19:44
Фото: Матильда и Шнуров (скриншот youtube)
Фото: Матильда и Шнуров (скриншот youtube)

В сети распространяются различные версии причин громкого развода

Стало известно, что же стало причиной развода лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова  с его женой Матильдой (настоящее имя - Елена Мозговая). Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственные источники.

Так по одной из версий Шнуров бросил Матильду из-за ее злоупотребления зеленым змием. Также певцу не нравился способ жизни девушка, ее темперамент и поведение.

"Шнуров - джентльмен. Намеренно так красиво все представил публике: мол, бросает его она. Однако ушел он, а не она. Причем ушел не конкретно к кому-то. Измены у него случались, как грипп, но не это причина расставания. Просто он устал от домашних скандалов и конфликтов. Матильда довольно темпераментно выясняет отношения. А Сергею хватает эмоций на сцене. Дома ему хочется отдыхать... Еще и такой момент. Матильда - тусовщица. Стала пропадать, могла домой не прийти. Подумала, что если он себе позволяет загулы, то и она будет платить той же монетой. Ему в отместку начала погуливать", - приводят в издании слова человека из близкого окружения музыканта.

Фото: Сергей Шнуров (facebook.com  Сергей Шнуров)

Также в издании добавили, что Матильда изменила Шнурову, и Сергей застал ее с другим мужчиной на "горячем".

"Доброжелатели сообщили Шнурову, с кем она и где. Решил проверить, приехал в указанное место, кажется, в отель. Ну и застал. При этом жена заявила: мол, ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй. Он увез ее домой. Кстати, мужчина, с которым она проводила время, был их общим знакомым", - пишут в издании.

Источник также предположил, что не исключено, что все эти слухи о разводе – рекламный трюк.

"Не исключаю, что этот фейк с разводом запустил сам Шнуров и после чемпионата по футболу объявит, что помирились: белый теплоход, Крым и все такое. Такой поворот не исключаю!" – отметили в СМИ.

Ранее Сергей Шнуров признался, что послужило причиной его развода с женой Матильдой. Он отметил, что за последний год они пережили столько разных моментов, что "можно книгу написать".

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Теги: Сергей Шнуров, развод, российские артисты
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