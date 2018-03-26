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"Здесь пахнет счастьем": Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян второй раз поженились в Таиланде

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 12:58
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Брачная церемония проходила на украинском языке

Звездная пара Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились во второй раз в Таиланде. После первой брачной церемонии, которая состоялась в июне прошлого года, у молодоженов не было возможности отправиться в медовый месяц, поэтому решили наверстать это сейчас.

В Таиланде только открылся сезон, поэтому Тоня и Арсен отбыли в романтическое путешествие в эту экзотическую страну. Брачная церемония проходила на украинском языке на морском побережье острова Ко Чанг (Остров Слона). Молодоженов сопровождали друзья и коллеги.

 

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян второй раз поженились в Таиланде

"Признаться в любви можно один раз, а провести церемонию можно и дважды, тем более на таком экзотически-романтическом острове. Здесь пахнет счастьем, а солнце просыпается именно для нас! Медовый месяц наконец состоялся", - прокомментировала событие Тоня Матвиенко.

 

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян второй раз поженились в Таиланде

Молодожены успели посетить Бангкок, Аютаи (исторический центр с большим количеством будистських храмов), покататься на плавучем рынке, разрисовать собственные керамические изделия на фарфоровой фабрике, выпить кокосы на пальмовой плантации и проехали по четырем экзотическим островам.

"Воспринимайте наш медовый месяц как произведение. Поэтому свадебная церемония была для нас словно кульминацией этого происшествия. Любовь - единственное настоящее приключение в жизни", - подытожил Арсен Мирзоян.

Кстати, недавно Тоня Матвиенко показала забавное видео со своей маленькой дочкой. В милом ролике ребенок игрушечными граблями гладит кота.

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Теги: тоня матвиенко, Арсен Мирзоян
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