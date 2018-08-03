"Здоровья и тебе, и малышу": Регина Тодоренко показала фото "в положении"

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Многие поклонники Тодоренко заступились за свою любимицу

Телеведущая Регина Тодоренко сегодня буквально на первых полосах с новостью о своей "беременности". По различным фотографиям и видео поклонники экс-звезды шоу "Орел и Решка" уже давно сделали для себя вывод, что их любимица находится "в положении". Однако сама телеведущая пока что не спешит ни подтверждать, ни опровергать эти слухи.

Хотя следует отметить, что новых фото в мешковатой одежде на instagram-страничке Тодоренко в последнее время стало больше.

Не так давно телеведущая вновь поделилась интересным снимком, на котором она позирует в желтом оверсайз-свитшоте.

"Очередные прекрасные съемки рекламы) Люблю я всю эту суету: камеры, костюмы, еду из пакетов и контейнеров, прически, покраски, отекшие ноги после съемок и даже лак, который въелся в кору головного мозга", — подписала новое фото Тодоренко.

Регина Тодоренко вновь подняла волну слухов о своей "беременности" (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Несмотря на то, что Тодоренко уточнила у своих подписчиков, а что же им нравится в их работе, большая часть комментариев посвященная именно "интересному положению" телеведущей.

При этом отметим, что 25 июля возлюбленный Регины Тодоренко Влад Топалов сделал ей предложение.

Как выяснилось позже, пара отдыхала на Корсике, где и произошло важное событие в жизни влюбленных.

Подписчики телеведущей просто засыпали ее восторженными комментариями, поспешили поздравить и даже пожелать здоровья малышу.

"Не, ну реально, видно же", — намекает ryabtseva_katya.

"А животик то видно", — улыбается aliya_kha.

"Я рада за Регину, не понимаю, зачем просто всем было доказывать, что не беременна", — удивляется lenochka_kor1.

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Фото: instagram.com/reginatodorenko

При этом некоторые фаны Тодоренко заступились за свою любимицу и призвали остальных перестать обсуждать ее положение.

"Никто никому не должен ничего объяснять!" — заступается ljulyatina.

"Боже мой, беременна она или нет, родила или родит, это вообще не должно вас волновать, и вообще захочет скажет, нет-нет, это тоже ее личное дело", — поддерживает gasarga.

"Блін, то для чого виставляти фото там, де є підозра що вагітна?! Знаючи, що люди обговорюють таку ситуацію! А потім ходити і ржати (що всі деб... ли), бо думають, що я вагітна. Я думаю, коли Регіна виставляла цю фотографію, вона напевно задумалась про наслідки", — отмечает mariana_radion_97.

"Публичные люди всегда под "прицелом" людей, это нормальные издержки популярности. И, конечно, все поклонники ждут известий, чтобы порадоваться за счастливых родителей", — пишет mynameistanyakrav.

"Публичный человек, выставляющий публично свои фото, должен быть готов к обсуждению. Это называется популярность, на минуточку. И разумность — не разумность поклонников и т.д. не имеет место тут быть. Вопрос к Тодоренко тогда и ее разумности, и готовности к своей же популярности", — замечает best_belka.

Напомним, ранее блогер и ведущая "Орел и Решка. Перезагрузка" Настя Ивлеева распросила Регину Тодоренко во время откровенного разговора о личной жизни. Во время шоу Ивлеева только подогрела слухи о "беременности" Тодоренко.

Регина Тодоренко: интересные факты