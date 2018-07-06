Зеленский и Потап в шоке: в сети показали, как на Лиге Смеха расцеловали Дорофееву (видео)

На Лиге Смеха случилась неожиданная забавная ситуация
Юмористическая студия "Квартал 95" опубликовала на своей странице в Instagram неожиданное видео, поздравив с Днем поцелуя всех подписчиков.
"В любой непонятной ситуации... целуйтесь! Со Всемирным Днем поцелуя, друзья! Всем любви!" – подписали публикацию.
Видео: Лига Смеха (instagram.com/kvartal95official)
На видео Надя Дорофеева исполняет песню "На стиле" дуэта "Время и Стекло", но внезапно одна из участниц программы вместо продолжения песни подходит к звезде и начинает ее целовать. Владимир Зеленский и Потап уж точно не ожидали такого поворота событий. В эфире происходит кавардак и все друг друга начинают обнимать и целовать.
Пользователям очень пришлось по душе подобное видеопоздравление. "Молодцы", "Любимый момент эвер", "Класс", - прокомментировали поклонники.
Скриншот комментариев (instagram.com/kvartal95official)
Напомним, известный украинский шоумен и продюссер Владимир Зеленский сообщил о начале съемок комедии "Я, ты, он, она".
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