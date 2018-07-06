Зеленский и Потап в шоке: в сети показали, как на Лиге Смеха расцеловали Дорофееву (видео)

На Лиге Смеха случилась неожиданная забавная ситуация

Юмористическая студия "Квартал 95" опубликовала на своей странице в Instagram неожиданное видео, поздравив с Днем поцелуя всех подписчиков.

"В любой непонятной ситуации... целуйтесь! Со Всемирным Днем поцелуя, друзья! Всем любви!" – подписали публикацию.

Допис, поширений Студия "Квартал 95" (@kvartal95official) 6 Лип 2018 р. о 2:02 PDT

Видео: Лига Смеха (instagram.com/kvartal95official)

На видео Надя Дорофеева исполняет песню "На стиле" дуэта "Время и Стекло", но внезапно одна из участниц программы вместо продолжения песни подходит к звезде и начинает ее целовать. Владимир Зеленский и Потап уж точно не ожидали такого поворота событий. В эфире происходит кавардак и все друг друга начинают обнимать и целовать.

Пользователям очень пришлось по душе подобное видеопоздравление. "Молодцы", "Любимый момент эвер", "Класс", - прокомментировали поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/kvartal95official)

Напомним, известный украинский шоумен и продюссер Владимир Зеленский сообщил о начале съемок комедии "Я, ты, он, она".

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