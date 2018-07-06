Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.91
Межбанк BID 30.89
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.91
Межбанк BID 30.89
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Зеленский и Потап в шоке: в сети показали, как на Лиге Смеха расцеловали Дорофееву (видео)

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 15:19
Фото: Надя Дорофеева (facebook.com/nadya.dorofeeva)
Фото: Надя Дорофеева (facebook.com/nadya.dorofeeva)

На Лиге Смеха случилась неожиданная забавная ситуация

Юмористическая студия "Квартал 95" опубликовала на своей странице в Instagram неожиданное видео, поздравив с Днем поцелуя всех подписчиков.

"В любой непонятной ситуации... целуйтесь! Со Всемирным Днем поцелуя, друзья! Всем любви!" – подписали публикацию.

 

Видео: Лига Смеха (instagram.com/kvartal95official)

На видео Надя Дорофеева исполняет песню "На стиле" дуэта "Время и Стекло", но внезапно одна из участниц программы вместо продолжения песни подходит к звезде и начинает ее целовать. Владимир Зеленский и Потап уж точно не ожидали такого поворота событий. В эфире происходит кавардак и все друг друга начинают обнимать и целовать.

Пользователям очень пришлось по душе подобное видеопоздравление. "Молодцы", "Любимый момент эвер", "Класс", - прокомментировали поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/kvartal95official)

Напомним, известный украинский шоумен и продюссер Владимир Зеленский сообщил о начале съемок комедии "Я, ты, он, она".

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Что вы не знали о самом популярном комике страны?

"Начали": Зеленский сообщил о начале съемок комедии "Я, ты, он, она" Потап и Mozgi снялись в откровенной фотосессии с горячими блондинками для "взрослого" журнала (фото)
Теги: Владимир Зеленский, Потап, Надя Дорофеева, Лига смеха
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь