Зеленский-президент: известный актер оценил шансы лидера "Квартала 95" в политике

По его словам, Зеленский "грамотный, умный, работоспособный человек"

Известный украинский актер, ведущий и юморист Игорь Ласточкин оценил шансы лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского в политике.

В интервью газете "КП в Украине" Ласточкин отметил, что Зеленский "грамотный, умный, работоспособный человек". По его словам, из Владимира получился бы президент как в "Слуге народа".

"В "Слуге народа" - действительно прототип идеального президента. Ну, если не идеального, то здравомыслящего, не жадного. Почему бы и нет, если люди смотрят и говорят, что такой им и нужен. Я сейчас не агитирую за него, это мое личное мнение. Если у него получится, то я только за", - отметил Ласточкин.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

При этом актер подчеркнул, что старается не лезть в политику.

"Я не здешний. Я рожден и вырос в других традициях. Мне некоторые взаимоотношения людей кажутся очень дикими и непонятными. Азиатские люди, честно говоря, гораздо добрее", - добавил он.

Отметим, что Ласточкин родился в Ташкенте. После окончания средней школы в столице Узбекистана он поступил в Государственную металлургическую академию Украины на металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей.

Ласточкин является тренером "Лиги смеха", также он ведет проекты "Игра приколов" и "Рассмеши комика". В качестве актера снимается в сериалах "Країна У" и "Отель Галиция".

Ранее Зеленский рассказал, что сделает с "Кварталом" после ухода в политику.