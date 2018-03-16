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Зеленский продемонстрировал свою физическую форму (видео)

STYLERЗвёзды        16.03.2018 - 22:59
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Шоумен активно занимается спортом

Руководитель студии "Квартал 95", актер и телеведущий Владимир Зеленский показал, как поддерживает свою физическую форму. Соотсветсвующее видео артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Вчера был "Вечерний квартал", а сегодня пора за работу. Спасибо нашим зрителям и звездным гостям. Сняли крутые выпуски", - подписал ролик Зеленский.

На видео видно, как комик совершенствует свое тело. 40-летний Владимир Зеленский всерьез взялся за свою физическую форму и показал, как он выполняет отжимания от пола.

Однако артист усложнил себе задачу, взяв в руки гантели для увеличения нагрузки на мышцы.

 

 

Видео: Владимир Зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)

Ранее Владимир Зеленский показал, как покоряет спортивные "обручальные" кольца.

Юморист, лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский серьезно взялся за свое здоровье и физическую форму. Известный украинский шоумен продолжает удивлять поклонников видео своих тренировок из спортзала.

На этот раз Зеленский похвастался своими достижениями на гимнастических кольцах. Соответствующий видеоролик появился на Іnstagram-страничке Владимира.

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