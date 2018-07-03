Земфира решила вернуться на большую сцену из-за безденежья, - СМИ

Ранее Земфира решила не делать гастрольные туры

Известная российская певица Земфира решила снова заняться активной концертной деятельностью из-за нехватки денег. Об этом пишет starhit.ru.

Долгое время певица не делала гастрольных туров и не выступала на большой сцене. Она отказалась от туров по России и городам ближнего зарубежья.

Земфира решила, что лучше принимать участие в фестивалях и корпоративах. Сообщается, что в Новый год на вечере российского олигарха и политика Сулеймана Керимова она заработала примерно 150 тысяч евро. Однако, по некоторым данным, певица была вынуждена вернуться на сцену из-за того, что у нее кончились деньги.

Фото: Земфира (facebookcomzemfiraramazanova)

Как одну из вероятных причин финансовых трудностей называют покупку Земфирой элитного авто представительского класса, что могло сказаться на кармане звезды.

Возможно поэтому певица вернулась к активной концертной деятельности. Та, недавно артистка со скандалом выступила в Минске, а в скором времени планирует концерт в Казани и Сочи.

Ранее сообщалось, что Земфира рассказала о постоянных атаках со стороны фанатов.

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