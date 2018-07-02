"Жалкая ситуация": соцсеть взбесило выступление Земфиры в Минске (видео)

Звезда развернула на сцене флаг РФ

Российская певица Земфира развернула на сцене в Минске российский флаг и разгневала этим соцсеть. Про выступление звезды рассказала пользователь Анна Филимонова в Facebook.

"Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами "Мы вышли из группы на чемпионате мира". Кто "мы" бл*ть? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Мазафака, она вплела поздравления сборной в свои песни. Господи, мы уже поняли, что ты болеешь. Но мы как бы на музыку твою приехали", - возмутилась Анна.

Видео: Земфира (youtube.com/Звездный Instagram)

"Сложилось такое впечатление, что ей было так тяжело, что поздравлять сборную через каждые три минуты было для неё передышкой. Потому что она почти не пела", - добавила она.

Скриншот поста (facebook.com/filimonova.anne)

В сети активно комментируют концерт певицы в Беларуси.

"И Земфира туда же", - пишут пользователи.

"При поездке в Беларусь всем надо помнить про Павла Гриба, которого ФСБ вывезла в Рашку именно с территории Беларуси при пособничестве белорусских властей", - отметили в сети.

"Она давно в тираже. Как и многие из той эпохи, дело не в позиции, а в свежих идеях... Слушать в записи. Часть истории. Жалкая ситуация со всех сторон", - считают юзеры.

"Все российские артисты – люди под влиянием. Я бы жил со старой Земфирой в наушниках. Со старыми "вещами". Когда мир был просто добрым", - добавили в комментариях.

Ранее Земфира рассказала о постоянных атаках со стороны фанатов.

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