"Жарко": Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в облегающем топе и мини-юбке

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Экс-подопечная Потапа показала подтянутую фигуру

Украинская R'n'B-дива Настя Каменских сверкнула очередным модным образом. При этом стильный летний наряд похудевшей певицы очень выгодно подчеркивает ее женственные формы. Соответствующий fashion-снимок исполнительница опубликовала на своей instagram-страничке.

На фото Каменских позирует в костюме бежевого цвета – мини-юбке интересного кроя с поясом, и в укороченном жакете. Также свой летний лук Настя дополнила белым топом, который облегает ее бюст. Главный акцент среди аксессуаров – ультрастильные солнечные очки с красной оправой.

Секси-лук Насти Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Не стоит удивляться, что фаны Каменских поспешно стали расхваливать ее выбор. В адрес певицы звучали отзывы от классического "красотка" до "секси".

"Настя, вы в отличной форме", - подчеркивает allakoko.

"Красотуля-хорошуля", - пишет cosmo_gyn.

"Ах, какая юбочка! Пиджака, жаль, не видно", - отмечает konobevtsevanatalia.

"Не девушка, а сказка", - признается vadim_epifanow.

"Интересный прикид - "Брюки превращаются в…" А есть еще фото в других ракурсах?" – улыбается lesya7628.

Скриншот комментариев instagram.com/kamenskux

По Америке Каменских колесит вместе с Потапом. Совместное фото бывшего творческого дуэта было сделано в городе Санта-Моника (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских в США (фото: instagram.com/kamenskux)

Фото, судя по всему, были сделаны в Лос-Анджелесе, где сейчас отдыхает Каменских. Ведь именно в этом американском городе Настя не так давно уже устраивала летнюю фотосессию в легком цветастом платье.

Тогда Каменских даже похвасталась, что ей удалось посетить "Юниверсал Студиос Голливуд" – огромный парк развлечений в Лос-Анджелесе на тему кино. Здесь есть разные аттракционы, магазины, рестораны, также публику удивляют различными представлениями.

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