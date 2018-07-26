"Ждала целый год": Джамала растрогала сеть теплым семейным снимком

Джамала с мужем (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала призналась, что осенью выпустит новую песню

Энергичная Джамала призналась подписчикам в сети instagram, что ее сказочный отпуск подошел к концу. Отметим, что вместе с родными украинская исполнительница отправилась в Турцию, откуда делилась с фанатами "летними" снимками.

Завершить свой "фото-вояж" Джамала решила очень трогательным семейным фото, на котором она позирует вместе со своим мужем Сеит-Бекиром и маленьким сыном Эмир-Рахманом (родился 27 марта 2018).

Молодая семья позирует на фоне моря и возвышающихся их него гор, а также яхт. При этом на самой 34-летней певице – легкое платье нежно-голубого цвета.

Джамала призналась, что ждала этого отпуска целый год, поблагодарив семью за терпение. Зато, у нее получился прекрасный первый отпуск с малышом Сеит-Бекиром.

"Я ждала этих дней целый год. Спасибо всей моей семье за терпение и любовь. #мойпервыйотпусксмалышом #отпускзакончился #идизаканчивайальбом #релизосенью", - подписала душевное фото Джамала, сопроводив его информативными хештегами.

Кстати, по хештегам понятно, что, набравшись сил, Джамала планирует приступить к завершению своего нового альбома. А уже этой осенью певица хочет порадовать поклонников новой композицией.

Джамала с мужем и маленьким сыночком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики украинской певицы поспешили отметить, что новое фото им очень нравится. Кроме того, многие действительно с нетерпением ждут музыкальных новинок от Джамалы.

"Очень красивая семья! Счастья вам", - желает liliia.kolinko.

"Ждем с нетерпением", - пишет shtnk.k.

"Терпение всегда вознаграждается", - отмечает marina_bojko1.

"Счастливая семья. Любви вам, счастья и крепкого здоровья. Я вас люблю", - пишет glukhova2506.

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Джамала на отдыхе в Турции с родными: мужем, сыном и сестрой (фото: instagram.com/jamalajaaa)

К слову, отдохнувшая Джамала недавно опубликовала свое фото без макияжа, на котором она загадочно смотрит вдаль. Этот снимок очень вдохновил поклонников исполнительницы. Многие отметили, что она выглядит по-настоящему счастливой.

А до этого красивая Джа показала фото в купальнике. При этом подписчики певицы в сети instagram подчеркнули, что Джамале удалось довольно быстро вернуть себя в отличную форму после родов.

Где отдохнуть на Черном море