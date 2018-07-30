"Ждали много лет": появилось видео с неудавшегося концерта Gorillaz в Москве

Фото: facebook.com/Gorillaz

Группа отказалась выступать из-за погодных условий

Легендарный британский коллектив Gorillaz прервал и отменил свое выступление на музыкальном фестивале Park Live в Москве. Причиной стали ужасные погодные условия. В YouTube появилось видео недолгого выступления, после которого музыканты покинули сцену.

Концерт должен был пройти в парке Горького.

"Gorillaz ждали в Москве много лет. И вот наконец - концерт в Парке Горького. Получилось весьма камерно - музыканты спели парочку песен, тут начался шторм, ну и все. Концерт накрылся зонтом", - отметили в Telegram-канале Mash.

Видео: Концерт в Москве (YouTube/Jamjam Nikol)

Организаторы надеялись, что выступление продолжится, когда дождь утихнет. Однако на экране появилось объявление, в котором сообщили об отмене выступления.

"Уважаемые друзья, в связи с форсмажорными погодными условиями (сильная гроза) группа Gorillaz не может продолжить шоу! Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам", - было написано в сообщении.

Скриншот (t.me/breakingmash)

Ранее сообщалось, что культовые Gorillaz восхитили украинцев.

В Киеве музыканты культовой британской группы Gorillaz порадовали посетителей фестиваля UPark новыми песнями и проверенными временем хитами, а также удивили знанием украинского языка и выбором футболок.

Во время выступления лидер коллектива Деймон Албарн несколько раз повторял "Дякую", и, в отличии от многих артистов, правильно произносил название столицы - "Київ".

Кстати, Вакарчук показал фото с кумиром. Лидер "Океану Ельзи" побывал на фестивале UPark, который прошел в Киеве, и поделился впечатлениями.

Напомним, солист популярной группы упал со сцены во время выступления в Германии.

Возле посольства России активисты требовали расследовать дела похищенных граждан Украины в Крыму (видео: STYLER.rbc.ua)