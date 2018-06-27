"Жека! Выздоравливай!": Владимир Зеленский переживает за своего друга

Комик сообщил, что его друг пожелтел
Известный украинский комик Владимир Зеленский записал видео, в котором высказал опасения за здоровье своего друга Евгения Кошевого. Запись Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram.
Владимир Зеленский пожелал поклонникам доброго утра и сообщил, что у него утро совершенно не доброе. Он отметил, что чувствует себя не очень хорошо, но высказал предположение, что его друг Евгений Кошевой чувствует себя еще хуже и объяснил почему.
"Увидев своего друга, близкого, я понял, что мне не так уж и плохо. Жека, выздоравливай! Пусть уйдет эта желтизна. Этот горчичный цвет твоей лысине не идет. В общем, желтое – не твое. Целую", - сказал Зеленский.
Пользователи сначала очень испугались за здоровье Кошевого, а потом оценили шутку Владимира Зеленского.
"Блин, нельзя так. Все ж подумали, что что-то серьезное случилось", - написала подруга Зеленского Елена Кравец.
Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)
"Во кадры. Обожаю вас и ваш юмор", "Жека оценит, нормально зафролил", - написали поклонники.
Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)
"Настоящий друг, переживаешь",- поддержали фаны Зеленского.
Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)
Кстати, Зеленский повеселил фанов снимком с отдыха на море.
Владимир Зеленский поделился в сети забавным фото с отдыха на море. Артист опубликовал в Instagram кадр, сделанный еще в 2015-м году, на котором он запечатлен с друзьями-коллегами.
Этот снимок меньше чем за час собрал несколько десятков тысяч лайков. На фото позируют звезды студии "Квартал 95" - Владимир Зеленский, Мика Фаталов, Степан Казанин и Юрий Корявченков, который также известен как Юзик.
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