Жена экс-ведущего Евровидения родила второго ребенка (фото)

Супруга шоумена запечатлена на фото в роддоме

Украинский шоумен Александр Остапчук, который вел Евровидение 2017 в Киеве, во второй раз стал отцом. У его жены Елены родился мальчик. Ребенка назвали Эван Александр. Об этом стало известно из Instagram ведущего, где он опубликовал фото счастливого семейства.

"Сейчас у нас весь пакет. Добро пожаловать в этот мир, Эван Александр", - написал под фото Осапчук.

На снимке сфотографирована счастливая жена Владимира, малыш и дочка Эмилия.

Фото: Жена Остапчука родила мальчика (instagram.com/vova_ostapchuk)

Отметим, что супруга Владимира рожала малыша в Торонто.

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com-vova_ostapchuk)

Как ранее писал Styler, супруга Владимира поведала, что к первой беременности они с мужем отнеслись очень серьезно, все время ходили по врачам.

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