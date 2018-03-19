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Жена экс-ведущего Евровидения родила второго ребенка (фото)

STYLERЗвёзды        19.03.2018 - 20:39
Фото: Рождение (pixabay.com/ru/baby)
Фото: Рождение (pixabay.com/ru/baby)

Супруга шоумена запечатлена на фото в роддоме

Украинский шоумен Александр Остапчук, который вел Евровидение 2017 в Киеве, во второй раз стал отцом. У его жены Елены родился мальчик. Ребенка назвали Эван Александр. Об этом стало известно из Instagram ведущего, где он опубликовал фото счастливого семейства.

"Сейчас у нас весь пакет. Добро пожаловать в этот мир, Эван Александр", - написал под фото Осапчук.

На снимке сфотографирована счастливая жена Владимира, малыш и дочка Эмилия.

Фото: Жена Остапчука родила мальчика (instagram.com/vova_ostapchuk)

Отметим, что супруга Владимира рожала малыша в Торонто. 

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com-vova_ostapchuk)

Как ранее писал Styler, супруга Владимира поведала, что к первой беременности они с мужем отнеслись очень серьезно, все время ходили по врачам.

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Теги: рождение, ребенок
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