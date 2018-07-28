Жена известного украинского боксера впечатлила соцсеть потрясающими ягодицами (видео)

Иллюстративное фото (pixabay)

Сейчас Алина отдыхает в Америке, в штате Калифорния

Жена известного украинского боксера Тараса Шелестюка поделилась с пользователями соцсети горячим видео, в котором она продемонстрировала красивое кружевное белье и соблазнительные формы. Видео, в котором она дефилирует по воображаемому подиуму, было опубликовано на ее Instagram-страничке.

Красотка сейчас расслабляется на отдыхе в американском штате Калифорния. На видеоролике в солнечную погоду, она походкой "от бедра" шагает по террасе какого-то здания. Кстати, настроение, в котором находится Алина, очень даже подходит под стать погоде.

Видео названо "Dreamy July", правда, что именно имела ввиду девушка, подписав таким образом ролик - неизвестно. На кадрах видно, как Алина кокетливо позирует на камеру, игриво поправляя волосы. При этом она демонстрирует все прелести своего сексапильного тела. Супруга боксера кому-то загадочно улыбается и посылает воздушный поцелуй, вероятно, что он был предназначен всем подписчикам ее странички.

Публикация от Alina Shelestyuk (@alina.supernova) 26 Июл 2018 в 10:03 PDT

Видео: жена украинского боксера демонстрирует сексапильную фигуру (instagram.com/alina.supernova)

В комментариях поклонники жены Шелестюка похвалили ее волосы, отметили ее красоту и написали, что "она лучшая".

Фото: Алина Шелестюк (instagram.com/alina.supernova)

Кстати, недавно украинская певица Вера Брежнева побаловала фанов фото своей роскошной фигуры, поклонники отметили, что у нее просто отличная грудь, а "аппетитную красотку" Настю Каменских в соцсети сравнили с Ким Кардашьян. Ну, а Надежда Мейхер удивила публику роскошным, элегантным платьем.

Видео: (video.rbc.ua)