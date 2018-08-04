"Жених и невеста": Горбунов и Осадчая заинтриговали сеть совместным фото

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Семья телеведущих отдыхает возле моря

Телеведущий Юрий Горбунов и его супруга Екатерина Осадчая показали подписчикам, как проводят совместный отдых у моря. Соответствующие фото они опубликовали на своей странице в Instagram.

"Жених и невеста", - подписал снимок Горбунов.

Фото: совместный отдых Юрия Горбунова и Кати Осадчей (instagram.com/gorbunovyuriy)

Позже Осадчая опубликовала индивидуальное фото, на котором похвасталась перед поклонниками шикарным платьем.

Фото: совместный отдых Юрия Горбунова и Кати Осадчей (instagram.com/kosadcha)

"С корабля на бал", - подчеркнула телеведущая.

Обратим внимание, что в комментариях к снимкам фанаты буквально "рассыпались" в комплиментах.

"Очень красивая пара. Катя и Юрий, вы очень классные", - сказал пользователь Олег Кожух.

"На вас так приятно смотреть. Вы очень крутые", - уточнила юзер Яна Шухевич.

"Катя, выглядите великолепно. Подскажите пожалуйста бренд платья", - сказала пользователь Ольга Хмара.

"Что может быть прекраснее? Это любовь", - подытожила юзер Лена Панина.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Кстати, светская телеведущая Катя Осадчая сообщила своим подписчикам об очень важном достижении своего сына. Так, по словам популярной украинской ведущей, ее младший сынок Иван, которому в июле исполнился 1 год и 5 месяцев впервые произнес имя своей звездной мамы – Катя.

Напомним, ранее STYLER делился советами от Кати Осадчей, которая рассказала, что не позволяет себе делать во время отдыха. Интересно, но один их пунктов личных "табу" телеведущей достаточно непривычен, ведь Осадчая старается не загорать даже тогда, когда находится на море.

А недавно неизменная ведущая программы "Світське життя" поделилась со своими фанатами очень забавным и одновременно трогательным фото с пляжа. При этом Осадчей пришлось "перевоплотиться" в "единорога". А все ради сыночка.

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