"Женщин много - я один": Шнуров в стихах рассказал о причинах развода

Пользователи соцсети пожелали Шнурову, чтобы он сумел найти свое счастье
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о причинах своего развода с супругой Матильдой. Свои эмоции он выразил в необычном стихотворении, которое опубликовал на своей странице в Instagram.
Фото: Сергей Шнуров (instagram.com/shnurovs)
Главная мысль послания состоит в том, что вокруг артиста всегда много женщин и он не может оставаться к ним равнодушным. Сергей отметил, что, несмотря на расставание, страдания пройдут.
Скриншот поста (instagram.com/shnurovs)
Муз бывало, и немало.
Светских, полусветских львиц.
И крутило и ломало.
Ниццы брал я для девиц!
Что семейные мне узы?
Шнур не завязать узлом.
Выпьешь, так вообще все музы.
Трезвым — предложений лом.
Я любил на всю катушку!
Все возьми, — я все отдам!
И бросал свою я тушку,
В ноги очень многих дам.
Муз бывало, и немало,
Но какое дело ваше?
Всех крутило и ломало
Поначалу расставашек.
А потом все тише-тише...
Глядь, и новая Эрато,
Первой стих в ночи услышит
И простонет, — как п****** (прекрасно).
Тут и бабке не ходи,
Женщин много —
Я один, — написал он.
Пользователи соцсети восхитились творчеством артиста и пожелали, чтобы он сумел найти свое счастье.
Скриншот комментариев (instagram.com/shnurovs)
"Серега, тебе нужна серьезная пауза по жизни, есть близкие где сможешь приморозиться, оттаять и разумно оценить ситуацию и себя в ней ... У тебя достаточно ума и опыта, верни разум в себя, не сорвись ... Дай Бог тебе здоровья и благополучия", - пишут юзеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/shnurovs)
Скриншот комментариев (instagram.com/shnurovs)
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров сообщил о своем разводе с женой Матильдой. Пара приняла решение расстаться.
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