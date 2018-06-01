"Женщин много - я один": Шнуров в стихах рассказал о причинах развода

Пользователи соцсети пожелали Шнурову, чтобы он сумел найти свое счастье

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о причинах своего развода с супругой Матильдой. Свои эмоции он выразил в необычном стихотворении, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: Сергей Шнуров (instagram.com/shnurovs)

Главная мысль послания состоит в том, что вокруг артиста всегда много женщин и он не может оставаться к ним равнодушным. Сергей отметил, что, несмотря на расставание, страдания пройдут.

Скриншот поста (instagram.com/shnurovs)

Муз бывало, и немало.

Светских, полусветских львиц.

И крутило и ломало.

Ниццы брал я для девиц!

Что семейные мне узы?

Шнур не завязать узлом.

Выпьешь, так вообще все музы.

Трезвым — предложений лом.

Я любил на всю катушку!

Все возьми, — я все отдам!

И бросал свою я тушку,

В ноги очень многих дам.

Муз бывало, и немало,

Но какое дело ваше?

Всех крутило и ломало

Поначалу расставашек.

А потом все тише-тише...

Глядь, и новая Эрато,

Первой стих в ночи услышит

И простонет, — как п****** (прекрасно).

Тут и бабке не ходи,

Женщин много —

Я один, — написал он.

Пользователи соцсети восхитились творчеством артиста и пожелали, чтобы он сумел найти свое счастье.

Скриншот комментариев (instagram.com/shnurovs)

"Серега, тебе нужна серьезная пауза по жизни, есть близкие где сможешь приморозиться, оттаять и разумно оценить ситуацию и себя в ней ... У тебя достаточно ума и опыта, верни разум в себя, не сорвись ... Дай Бог тебе здоровья и благополучия", - пишут юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/shnurovs)

Скриншот комментариев (instagram.com/shnurovs)

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров сообщил о своем разводе с женой Матильдой. Пара приняла решение расстаться.

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