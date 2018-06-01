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"Женщин много - я один": Шнуров в стихах рассказал о причинах развода

STYLERЗвёзды        01.06.2018 - 11:07
Фото: Сергей Шнуров (facebook.com/shnurovs)
Фото: Сергей Шнуров (facebook.com/shnurovs)

Пользователи соцсети пожелали Шнурову, чтобы он сумел найти свое счастье

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о причинах своего развода с супругой Матильдой. Свои эмоции он выразил в необычном стихотворении, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: Сергей Шнуров (instagram.com/shnurovs)

Главная мысль послания состоит в том, что вокруг артиста всегда много женщин и он не может оставаться к ним равнодушным. Сергей отметил, что, несмотря на расставание, страдания пройдут.

Скриншот поста (instagram.com/shnurovs)

Муз бывало, и немало. 
Светских, полусветских львиц. 
И крутило и ломало. 
Ниццы брал я для девиц! 
Что семейные мне узы? 
Шнур не завязать узлом. 
Выпьешь, так вообще все музы. 
Трезвым — предложений лом. 
Я любил на всю катушку! 
Все возьми, — я все отдам! 
И бросал свою я тушку, 
В ноги очень многих дам. 
Муз бывало, и немало, 
Но какое дело ваше? 
Всех крутило и ломало 
Поначалу расставашек. 
А потом все тише-тише... 
Глядь, и новая Эрато, 
Первой стих в ночи услышит 
И простонет, — как п****** (прекрасно). 
Тут и бабке не ходи, 
Женщин много — 
Я один, — написал он.

Пользователи соцсети восхитились творчеством артиста и пожелали, чтобы он сумел найти свое счастье.

Скриншот комментариев (instagram.com/shnurovs)

"Серега, тебе нужна серьезная пауза по жизни, есть близкие где сможешь приморозиться, оттаять и разумно оценить ситуацию и себя в ней ... У тебя достаточно ума и опыта, верни разум в себя, не сорвись ... Дай Бог тебе здоровья и благополучия", - пишут юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/shnurovs)

Скриншот комментариев (instagram.com/shnurovs)

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров сообщил о своем разводе с женой Матильдой. Пара приняла решение расстаться.

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