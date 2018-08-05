"Женщины такие женщины": Маша Ефросинина написала смешной стих "о наболевшем" (видео)

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники артистки уверены, что у нее отличный актерский талант и мимика

Известная украинская телеведущая Мария Ефросинина ведет собственный блог "Моя пятерочка", где рассказывает о разных интересных вещах по поводу питания, стиля жизни, личных отношений и взглядах на многие другие темы. На этот раз девушка решила поразить поклонников своим стихотворением, которое она прочла на камеру и впоследствии опубликовала в Instagram.

Стихотворение она посвятила всем ревнивым и подозрительным девушкам, которые безосновательно подозревают своего возлюбленного в изменах.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 4 Сер 2018 р. о 11:08 PDT

Видео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Под видеозаписью фанаты ведущей очень удивились уровню актерского мастерства, а также талантливому сочинению. Каждый элемент ролика заворожил поклонников — начиная от футболки с надписью "королева драмы" и заканчивая юмористической ноткой прочтения в конце видео.

" Очень круто", "Мария Великолепная", "Мария, Вы как обычно очаровательны", "Ахаха. Актуально... А то меня тут накрыла волна ревности давиче", "Жизненно!", "Бомба!))", "Шедевр!!!!", "Ахахаха , ну это же круто", "Такая красивая", "Супер!!!!!!!! Аж себя вспомнила))))", "Талантливый человек, талантлив во всем", " Ахахах. Восторг, а футболка вообще супер", "Браво Мария, это шедеврально!", "Маша!!! Вы отличная комедийная актриса!!!", "Вы потрясающая актриса!!! Ваша мимика - это нечто :)", "Маша, Вы, безумно талантливый человечище", — пишут поклонники звезды.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что недавно Маша Ефросинина рассказала, как не надо вести себя на первом свидании.

Кстати, Маша Ефросинина решила ответить всем недоброжелателям "одним махом", записав для них специальное видеообращение, а раньше она ответила на вызов грузинского красавца Иракли Мацакария и согласилась участвовать в проекте "Танці з зірками".

Видео: (video.rbc.ua)