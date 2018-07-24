"Жгучая креолка": Каменских потрясла сеть экзотическим образом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики Камеснких вновь отметили, что с кудряшками ей лучше

Поп-дива украинской эстрады Настя Каменских, более известная сегодня под новым псевдонимом NK, поделилась со своими instagram-поклонниками фото в очень ярком образе.

Так, на снимке Каменских позирует в облегающей юбке с вновь модным леопардовым принтом, топе из искусственного меха голубого цвета. Среди аксессуаров – золотые серьги и браслет, а также "изюминка" образа – бутон розовой орхидеи в распущенных кудрявых волосах. Следует отметить, что поклонники украинской певицы в очередной раз подчеркнули: "классические" кудряшки Каменских очень к лицу.

Экзотическая Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Фаны певицы пришли в восторг от столь экзотического образа своей любимицы. Многие отметили, что Каменских выглядит шикарно: "красавица", "игривая", "сказочная улыбка".

"Невероятно счастливое лицо, круто!" – отмечает svetlana.5943.

"Ух! Красоточка", - пишет khudoleewa.

"Ну просто очень красивая", - восхищается olya2890.

"Хорошенькая, загляденье", - пишет kirpanata.

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее STYLER писал, что Настя Каменских посетила музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, Латвия.

На мероприятии Каменских появилась просто в сногсшибательном образе. Однако певица также запомнилась по своему высказыванию в отношении Украины. Так, Каменских заявила, что Украина – безумно талантливая страна.

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