Жил с проституткой и пел за еду: российский певец сделал откровенное признание

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Певец Шура иногда пел в московских заведениях за тарелку супа

Некогда популярный российский певец Шура признался, что в начале своей карьеры, когда только переехал из родного Новосибирска в Москву, ночевал на лавочке в ботаническом саду и жил на Ленинском проспекте вместе с проституткой.

По словам одиозного артиста, в начале 1990-х его приютила "проститутка Танька".

"Начинал бомжом, так и продолжаю. Ну что мне теперь, идти жить на ту же лавочку? Кстати, первое мое жилье в Москве после ботанического сада было тоже на Ленинском проспекте. Я жил там вместе с проституткой Танькой. На тот момент я уже начал петь в одном заведении за тарелку супа, а ее я проводил с собой. Она там зарабатывала деньги", - цитирует Александра Медведева (настоящее имя певца) российское издание "Собеседник".

Шура (фото: instagram.com/shuramedvedev)

Также певец признался, что "Танька" часто надолго куда-то уезжала, поэтому ему приходилось кормить ее собаку. При этом часто ему самому даже не хватало еды.

"Помню, как я думал: лучше самому морковку съесть или накормить ею собаку?" - сказал Медведев.

Шура (фото: instagram.com/shuramedvedev)

Шура (фото: instagram.com/shuramedvedev)

Напомним, что пик популярности Шуры приходится на конец 90-х. Он приобрел известность за счет эпатажной манеры исполнения и запоминающейся внешности - особенностью исполнителя до некоторого времени являлось отсутствие передних зубов. Его песни "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" и другие стали объектами многочисленных пародий.

Ранее Styler писал о том, что Шура лишился квартиры за $100 тыс. и, фактически, стал бомжом.

Видео: РБК-Украина