"Жить красиво": стало известно о слабостях Винника, которые он скрывает (видео)

Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Певца застукали за вредной привычкой

Популярный украинский певец Олег Винник имеет вредные привычки. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как оказалось, образ спортсмена, который создал артист, не совсем соответствует действительности.

"Если бы я вел неправильный образ жизни: пил, курил и все остальное, то превратился бы в руины. Я смотрю на некоторых своих сверстников, которые выглядят как дедушки-бабушки, и понимаю, что каждый имеет то, что заслуживает", - сказал в интервью VIVA певец.

Видео: Олег Винник имеет вредную привычку (tsn.ua)

Однако случайные свидетели застукали артиста в одном из дорогих ресторанов – за обедом с бокалом для вина и сигаретой в руках. По словам очевидцев, Винник выкурил за 10 минут две две обычные сигареты, а в перерыве между ними курил электронную. После обеда артист встретился на улице с женой Таисией, которая также держала в руке электронную сигарету.

"Господин Винник хочет жить красиво. Для этого он подает ту картинку, которая нравится населению. А наши люди любят здоровых, красивых, одиноких – вот он и дает такую картинку. В свое величие и исключительность легко поверить. Хочется верить, что этому человеку удастся выдержать славу, покрытую медными трубами и золотом", - отметил психолог Егор Тополов.

Стало известно, почему Олег Винник не говорит о личной жизни.

"Показывать на всю страну свою личную жизнь - это банально и не нужно. Мне кажется, важнее услышать человека на сцене, понять, что он пытается донести", - отметил Винник.

Напомним, что Styler собрал для вас топ-5 суперхитов Олега Винника - звездного артиста, пленившего своими песнями тысячи украинок.

Также совсем недавно Винник откровенно рассказал, как относится к своему возрасту.

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