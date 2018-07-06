Зианджа показала соблазнительную фигуру (фото)

Звезда поделилась ярким снимком
Известная украинская певица-трансгендер Зианджа, ранее известна как Борис Апрель, показала соблазнительную фигуру. Соответсвующий снимок звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Зианджа сопроводила публикацию хештегом #coffeedate.
На фото звезда позирует в коротком бело платье на тонких бретелях, которое выгодно подчеркивает длинные и стройные ноги певицы. Образ артистка дополнила лодочками в тон наряду.
Скриншот поста (instagram.com/ziasphere)
Напомним, что в 2014 году звезда сделала каминг-аут и сообщила миру о том, что она – транссексуал. Позже была сделана операция по смене пола. Однажды певица рассказала, что с детства чувствовала себя девочкой.
Ранее певица-трансгендер Зианджа показала, какой она была в детстве.
Известная украинская певица-трансгендер Зианджа, ранее известна как Борис Апрель, опубликовала новые детские фото в Instagram-stories.
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