Зианджа рассказала, как ее родители отреагировали на смену пола (видео)

Певица-трансгендер разоткровенничалась о личном

Участница восьмого сезона шоу Голос країни Зианджа откровенно рассказала о своей трансформации. В интервью Артему Гагарину, который ведет рубрику BACKSTAGE в рамках вокального проекта, она сообщила, как родители отреагировали на ее решение сменить пол.

"Они были в шоке! Но потом приняли меня такой, какая я есть", - призналась певица.

Видео: перевоплощение Бориса Апреля (video.rbc.ua)

"Что им остается делать?! - добавила Зианджа. - Родители живут в Крыму, я туда не езжу, мы встречаемся на нейтральной территории".

Также она откровенно рассказала, почему решила уйти из шоу-бизнеса на такой длительный срок в десять лет.

"Я была таким маленьким ребенком, мне нужно было повзрослеть. Я набралась опыта, освоила новые профессии. Теперь я человек с высшим экономическим образованием", - поделилась она.

Зианджа сообщила, что помимо получения высшего образования, год прожила в изоляции в китайских горах. И это был полностью ее выбор - она решила сбежать от социума, читать книги, смотреть фильмы, писать песни и наслаждаться собой.

Фото: Артем Гагарин и Зианджа (пресс-служба)

Период отшельничества закончился и Зианджа сообщила, что после участия в восьмом сезоне шоу Голос країни хотела бы попробовать себя в роли актрисы и ведущей развлекательного шоу.

Видео: Артем Гагарин встретился с Зианджей и задал неожиданные вопросы (Youtube/Голос країни)

Отметим, что на этапе "вокальных боев" соперником Зианджи стал Алексей Баклан, который на "слепых прослушиваниях" своим исполнением хита группы Rammstein покорил сердца тренеров.

На главной вокальной сцене страны пара исполнила хит Lana Del Rey "Summertime sadness" и поразила звездных тренеров и поклонников проекта, но звездный тренер вокалистов Потап отдал свое предпочтение девушке-трансгендеру.

Видео: Зианджа vs. Алексей Баклан – "Summertime Sadness" (Youtube/Голос країни)

Таким образом выступление артистки зрители телеканала "1+1" увидят в следующем этапе проекта "нокауты".

Напомним, Зианджа призналась, что мечтает о семье и детях.