Знаменитая певица украсила обложку модного глянца в шляпах украинского дизайнера (фото)

Кадр из видео (YouTube/Taylor Swift)

Звезда позировала в головных уборах Руслана Багинского

Знаменитая американская поп-певица Тейлор Свифт в шляпе от украинского дизайнера украсила обложку августовского номера модного глянцевого журнала Harper's Bazaar. Снимки звезды в головных уборах опубликованы на странице бренда в соцсети Instagram.

28-летнюю певицу запечатлели в шляпе Руслана Багинского, который ранее покорил своими головнымы уборами поп-диву Мадонну, супермодель Беллу Хадид, а также Памелу Андерсон, Ирину Шейк, Кортни Кардашьян и других.

Тейлор Свифт снялась в эффектной ретро-фотосессии. Также звезда взяла интервью у популярной в 1970-х британской модели Патти Бойд.

Над съемкой работал британец Алекси Любомирски, который был официальным свадебным фотографом у принца Гарри и Меган Маркл.

Фото: Тейлор Свифт (instagram.com/taylorswift)

Скриншот поста (instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Скриншот поста (instagram.com/taylorswift)

Скриншот поста (instagram.com/harpersbazaarus)

Кстати, Тина Кароль поразила поклонников стильным образом.

На снимке звезда стоит в нежном атласном платье с цветочным принтом и воланами от украинского дизайнера ELENAREVA. Дополнили образ такого же оттенка сапоги от YEEZY MAFI.

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