Знаменитая украинка украсила обложку модного глянца (фото)

Фото: Мила Йовович (instagram.com/millajovovich)

Украинка пополнила свое "звездное" портфолио

Популярная голливудская актриса Мила Йовович, которая имеет украинское происхождение, стала лицом модного бренда. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Так рада стать частью команды Balmain. Вот первые три фото, остальными я поделюсь завтра", - сказала она.

Следует уточнить, что на опубликованных снимках Милу Йовович примеряет фирменные наряды компании – мини-платье в стиле 90-х, а также брючные костюмы. Работали над рекламной компанией "осень-зима 2018/2019" фотограф Энн Ли и креативный продюсер Оливье Рустен.

Фото: Мила Йовович стала лицом модного бренда (instagram.com/millajovovich)

Кстати, знаменитая американская поп-певица Тейлор Свифт в шляпе от украинского дизайнера украсила обложку августовского номера модного глянцевого журнала Harper's Bazaar. Снимки звезды в головных уборах опубликованы на странице бренда в соцсети.

Также напомним, известная голливудская актриса – уроженка Киева Милла Йовович показала своих подросших дочерей. На одном из снимков 42-летняя актриса показала младшу дочь - трехлетнюю Дэшиэл Эдан, рожденную в апреле 2015 года.

Как сообщалось ранее, в столичном ЦУМе (Киев, Крещатик, 38, 7 этаж) прошла выставка работ украинской современной художницы Юлии Моховиковой "Mimicry". Картины молодой украинки есть в коллекциях мировых знаменитостей, включая Милу Йовович.

Чем занимаются слуги народа в рабочее время (video.rbc.ua)