Знаменитая украинская модель Алла Костромичева устроила "джунгли" в центре Киева (фото)

Топ-модель громко отпраздновала свое 32-летие

На днях одна из самых известных в мире украинских моделей Алла Костромичева отметила день рождения. Знаменитость собрала друзей и коллег на празднование именин в одном из ресторанов в центре Киева.

Костромичева устроила тематический день рождения. На празднике была воссоздана атмосфера джунглей, с тотемами, тропиками и местными аборигенами.

Фото: Алла Костромичева (orest.com.ua)

Сама именинница была одета в леопардовый комбинезон, золотого цвета ботфорты, а также пестрый халат-накидку. Образ модель дополнила ярким макияжем, массивными серьгами в форме змеи и другими украшениями.

Фото: Алла Костромичева (orest.com.ua)

Самое удивительное, что руку модели обвивала живая змея. Костромичева без страха позировала с ней на камеру.

Фото: Алла Костромичева (orest.com.ua)

Среди гостей на дне рождении Костромичевой были замечены Николай Тищенко с супругой, Соня Плакидюк, Олег Скрипка и другие знаменитости.

Фото: Алла Костромичева (orest.com.ua)

Напомним, Ани Лорак нежно поздравила дочь с днем рождения.

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