Знаменитую модель нашли мертвой

Иллюстративное фото (pixabay)

Звезде было всего 49 лет

В Лондоне обнаружили тело 49-летней известной модели Аннабель Нейлсон. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело известной модели обнаружили в ее собственном доме в Челси. Как сообщили полиция, после осмотра, смерть наступила от естественных причин. Следов насильственной смерти на теле Аннабель Нейлсон не обнаружили.

Скриншот фото (instagram.com/annabelleneilson)

Аннабель Нейлсон была близкой подругой известных моделей Кейт Мосс и Наоми Кембелл. Кроме того, она считалась музой, а также близкой подругой модельера Александра Маккуина, который покончил жизнь самоубийством в 2010 году.

"Он был моим братишкой, любимым, родной душой. Часто меня называли миссис Маккуин. Часто мы спали вместе. Мы прошли через похожие страдания, понимали друг друга. Я была с ним счастливее, чем с кем бы то ни было. Однажды он позвал меня замуж, а я отказалась. Как бы я сейчас хотела сказать "да", - рассказывала Аннабель в одном из интервью.

По некоторым данным, Аннабель Нейлсона была последней, кто видел Маккуина перед совершением самоубийства.

Аннабель Нельсон была весьма популярна в мире моды. В 1994 году она вышла замуж за финансиста Ната Ротшильда, единственного сына Джейкоба Ротшильда. Но брак продлился недолго, всего три года и пара рассталась.

Следующим избранником Аннабель стал английский аристократ Эдвард Спенсер. Однако и эти отношения не сложились. После расставания Аннабель и Эдвард сохранили теплую дружбу.

Последняя фотография Аннабель Нейлсон была опубликована 8 июля в Instagram Кейт Мосс. Они вместе позируют на свадьбе бывшего бойфренда Нелсон.

Скриншот фото (instagram.com/katemosslatest)

Кейт опубликовала совместную фотографию с Аннабель и написала, что очень расстроена печальным известием.

"Так грустно слышать новости, если они действительно верны. Пусть твоя прекрасная душа покоится в мире", - написала модель.

Скриншот фото (instagram.com/katemosslatest)

Напомним, умер известный британский писатель.

Видео: STYLER.rbc.ua