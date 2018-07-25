"Золотые слова": Светлана Лобода поделилась неожиданным решением

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица поделилась своими мыслями

На днях известная украинская певица Светлана Лобода поделилась своим неожиданным решением по поводу своей звездной карьеры, опубликовав новый пост на странице в Instagram.

"Недавно я для себя решила, что работать буду много, но не на износ. Потому что жизнь - это не механизм, в котором можно менять винтики... и мать моим детям никто не заменит", - написала в публикации артистка.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Многие поклонники поддержали Светлану.

"Золотые слова", "Шикарная женщина с правильным умозаключением", "Молодец", "Это правда, Светочка", "А я думала, вы робот. С двухмесячным младенцем, ежедневные концерты - это износ как раз", "Самые что ни на есть точные и правильные слова", "Вы просто великолепна", "Суперженщина", - написали они в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что в конце мая певица стала мамой во второй раз. По сети молниеносно распространились слухи о том, что предполагаемый отец девочки – Тилль Линдеманн, солист культовой немецкой группы Rammstein. Сама же артистка на все вопросы об отце дочки не отвечает.

Напомним, стало известно о том, что Светлана Лобода своей дочке дала имя Тилльда. Знаменитость рассказала о том, на кого похожа ее младшая дочь и объяснила, почему она дала ей такое необычное имя.

Недавно мы писали о том, что украинские певицы Светлана Лобода и Ани Лорак, которые ведут активную карьерную деятельность в России, приехали в Киев. Причина почти одновременного приезда обеих исполнительниц пока неизвестна.

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