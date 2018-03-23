"Звезда, нечего и добавить": Катя Осадчая в сверкающем платье заворожила волшебным видео

Ведущая интригует новым сезоном своего шоу
Несменная ведущая шоу "Світське життя" Катя Осадчая заинтриговала поклонников весенним сезоном популярной передачи.
Так, на своей Іnstagram-странице телеведущая опубликовала видео бэкстейджа фотосессии, приуроченной именно к новому сезону ТВ-шоу.
При этом подписчиков ведущей заворожило ее платье, щедро украшенное пайетками. Под вспышками фотоаппарата наряд Осадчей очень ярко блестит.
"Съемки, готовимся к весеннему светскому сезону", - подписала видео Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Катя, ви справжня зірочка!" – отмечает globakirina.
"Катя, ти просто неперевершена", - восхищается gritsenko9301.
"Ослепила", - комментирует yulka.ua.
Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha
Кстати, ранее Катя Осадчая очаровала поклонников красочным "летним" фото. Ведущая опубликовала на своей Іnstagram-страничке снимок, сделанный в одной из галерей Национального ботанического сада им. Н. Гришко в Киеве. На фото Катя предстала в воздушном цветастом платье в пол.
Напомним также, что в интервью Кате Осадчей в передаче "Світське життя" легендарная украинская певица Нина Матвиенко рассказала, что вскоре споет дуэтом с молодыи исполнителем Дмитрием Монатиком.
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