"Звезда, нечего и добавить": Катя Осадчая в сверкающем платье заворожила волшебным видео

Ведущая интригует новым сезоном своего шоу

Несменная ведущая шоу "Світське життя" Катя Осадчая заинтриговала поклонников весенним сезоном популярной передачи.

Так, на своей Іnstagram-странице телеведущая опубликовала видео бэкстейджа фотосессии, приуроченной именно к новому сезону ТВ-шоу.

При этом подписчиков ведущей заворожило ее платье, щедро украшенное пайетками. Под вспышками фотоаппарата наряд Осадчей очень ярко блестит.

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 21 Мар 2018 в 10:31 PDT

"Съемки, готовимся к весеннему светскому сезону", - подписала видео Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Катя, ви справжня зірочка!" – отмечает globakirina.

"Катя, ти просто неперевершена", - восхищается gritsenko9301.

"Ослепила", - комментирует yulka.ua.

Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha

Кстати, ранее Катя Осадчая очаровала поклонников красочным "летним" фото. Ведущая опубликовала на своей Іnstagram-страничке снимок, сделанный в одной из галерей Национального ботанического сада им. Н. Гришко в Киеве. На фото Катя предстала в воздушном цветастом платье в пол.

Напомним также, что в интервью Кате Осадчей в передаче "Світське життя" легендарная украинская певица Нина Матвиенко рассказала, что вскоре споет дуэтом с молодыи исполнителем Дмитрием Монатиком.

С 3 по 8 февраля в Киеве проходила Ukrainian Fashion Week (Неделя моды), на которой украинские дизайнеры представили осенне-зимние коллекции 2018/2019 (видеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)