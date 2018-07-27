Звезда российского шоу-бизнеса засветилась на концерте в оккупированном Донецке

Фото: Анна Семенович (facebook.com/semenovich.anya)

Ей компанию составил еще один российский артист

Известная российская фигуристка, актриса, телеведущая и певица Анна Семенович выступила в оккупированном Донецке на концерте, который был посвящен дню работников труда. Видео выступления опубликовано на You-Tube-канале TK Union

Кроме бывшей участницы российской поп-группы "Блестящие" Анны Семенович, в концерте участвовал еще один певец российской эстрады Денис Майданов.

"Сегодня определили лучший ресторан, кафе, торговую сеть и работников, занимающихся продажей различных товаров. В преддверии дня работника торговли в стенах центра славянской культуры состоялось награждение передовиков этой отрасли. В этот раз традиционную церемонию украсили выступления Анны Семенович и Дениса Майданова", - сказано в описании к видео.

Известно, что мероприятие провели в небольшом концертном зале. Семенович и Майданов пришли в восторг от публики на оккупированной территории Украины.

Кроме того, есть информация о том, что российские звезды не закончили свое турне по оккупированным областям Украины, и собираются выступить еще и в Луганске.

Видео: YouTube/TK Union

Напомним, ранее в оккупированном Донецке выступали и другие звезды российской эстрады.

Российские певцы Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев и поп-группа "Марсель" выступили в оккупированном Донецке.

Концерт, приуроченный ко Дню молодежи, состоялся под открытым небом в парке культуры и отдыха имени Щербакова.

А весной в Донецке засветился еще один российский исполнитель.

Видео: STYLER.rbc.ua