Звезда сериала "Карточный домик" вышла замуж за молодого менеджера Saint Laurent

Фото: Робин Райт (instagram.com/robingwright)

Голливудская актриса стала супругой молодого ухажера

52-летняя американская актриса Робин Райт вышла замуж за 31-летнего бойфренда, менеджера дома высокой моды Saint Laurant Климента Жиро. Об этом стало известно из аккаунта фан-страницы актрисы в Instagram.

"С наилучшими пожеланиями самой прекрасной паре! Поздравляем! Всего наилучшего!" – написали в публикации.

Фото: Робин Райт и Климент Жиро (instagram.com/robinwrightnow)

Отметим, что пара познакомилась в прошлом году на Каннском фестивале, а через несколько месяцев они вместе провели рождественские каникулы. Уже в марте 2018 года они вышли на публику с одинаковыми кольцами, придя на футбольный матч в Париже, чем послужили поводом для слухов.

Свадьба состоялась 11 августа в муниципалитете Ла-Рош-сюр-Бюи, Франция, как сообщил Vogue Paris. На торжестве были только близкие: родственники и друзья молодоженов. "Все было очень интимно и скромно", - рассказал один из гостей церемонии. Он также сообщил, что этот шаг не был сделан ради личного пиара и продвижения сериала "Карточный домик".

К слову, это уже третий брак для Робин Райт. Ранее она уже была замужем за актером Дэйном Уизерспуном, а следом за Шоном Пенном. От второго брака у актрисы осталась дочь Дилан Френсис и сын Хоппер Джек.

Напомним, 21-летняя дочь Снежаны Егоровой Александра вышла замуж. Радостной новостью актриса и ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Ранее мы писали о том, что в сети показали, как Ани Лорак развлекалась с мужчинами на фестивале.

Также сообщалось, что участница Евровидения 2018 вышла замуж за известного футболиста.

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