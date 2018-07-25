Звезда "Трех мушкетеров" находится в тяжелом состоянии

Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Известная актриса страдает болезнью Альцгеймера

Известная советская и российская актриса театра и кино Маргарита Терехова, которая сыграла Миледи в знаменитом фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" 1978 года, находится в тяжелом состоянии. Актриса уже долгое время страдает болезнью Альцгеймера. Дочь Тереховой рассказала о состоянии здоровья 75-летней артистки. Об этом сообщает Starhit.ru.

"Мама перестала говорить. Она стала как ребеночек. Такая милая, трогательная девочка, практически не имеющая связи с этим миром!" – рассказала Анна Терехова.

Фото: Маргарита Терехова (instagram.com/starhit.ru)

У артистки двое детей - дочь Анна и сын Александр, и двое внуков - Михаил Добрынин и Вера Терехова.

Скриншот поста (instagram.com/starhit.ru)

Трехсерийный фильм "Д'Артаньян и три мушкетера" 1978 года был снят на Одесской киностудии режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем. Терехова, сыгравшая роль Миледи, была признанным секс-символом советского кино. Последний раз актриса исполнила роль в 2005 году, в фильме "Чайка", в котором также выступила в роли режиссера и сценариста.

Ранее сообщалось, что в РФ скончалась легендарная переводчица книг о Гарри Поттере.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)