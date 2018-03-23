30 березня
В останню п'ятницю березня, 30 числа, в Києві відбудеться благодійний захід "Art to Help" на підтримку притулку для тварин "Бест Френдс".
В культурному просторі MediaHub відбудеться музично-поетичний вечір талановитого поета Вані Якимова та піаніста Павла Ігнатьєва. Гарний настрій на вечір забезпечить ведучий - Олександр Тарасов.
Крім чарівної музики та віршів, організатор заходу, Благодійний фонд "Happy Paw", підготував фотовиставку "Чотирилапе alter ego".
Мета виставки показати, як гармонійно можуть жити разом улюбленці і їх соціально-активні господарі. У проекті взяли участь Василіса Фролова, Юрій Марченко і Катя Тейлор, Ксенія Крячко, Наталка Якимович, Оксана Галан та інші. Роботи, представлені фотографом-анімалістом, відображають не тільки загальні риси характеру собаки і людини, а й спільні інтереси.
Фото: прес-служба
Частина картин, в рамках фотовиставки "Чотирилапе alter ego", можна буде придбати на онлайн-аукціоні, інші будуть продаватися на класичному аукціоні безпосередньо на самому заході "Art to Help" 30 березня.
Кожен, хто вирішить відвідати концерт і придбати вподобану фотокартину, приєднається до допомоги собакам і котам. Адже всі виручені кошти від "Art to Help" підуть на покращення умов життя та створення комфортного перебування 500 тварин у притулку "Бест Френдс".
Квитки на захід за посиланням.
Під вартістю квитка мається на увазі благодійний внесок на потреби притулку.