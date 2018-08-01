Белые Ночи. Forest — портал у райський ліс, повний електронної музики

Белые Ночи - афіша Белые Ночи - афіша

17.08.2018-18.08.2018

Киев, Арт-завод "Платформа"

Planet Funk, The Maneken і Tube&Berger — перші хедлайнери фестивалю "Белые Ночи. Forest", який відбудеться 17-18 серпня

Другий у цьому сезоні фестиваль "Белые ночи" запланован на 17-18 серпня. Ці літні вихідні стануть порталом у чарівний ліс, повний електронної музики, барів та арт-інсталяцій.

Для івенту в серпні організатори збирали виконавців, творчість яких перевірена їх особистим плейлистом. 17 серпня головним виступом на Main Stage буде шоу Planet Funk, протагоністів італійської електронної сцени. Хлопці роблять біти в стилі тріп-хоп та хаус. З 2001-го їх сингли впевнено лідирують у європейських музичних чартах. Їх перший альбом Non Zero Sumness з легендарним треком Chase The Sun став золотим за версією Italian Music Awards.

Белые Ночи. Forest — портал у райський ліс, повний електронної музики

Саме час переглянути кліп на Chase The Sun і уявити, як будеш вриватися під нього на "Белые ночи. Forest".

18 серпня на цій же сцені виступить група The Maneken, засновник якої композитор і саунд-продюсер Євген Філатов.

Белые Ночи. Forest — портал у райський ліс, повний електронної музики

Євген подарував світові треки таких артистів як ONUKA, Jamala і The Elephants. Музичні стилі для The Maneken немов різні колекції одягу, які Філатов постійно змінює для втілення нових творчих задумів. А концерти яскраве світлове шоу і дві дюжини танцювальних суперхітів.

На улюбленої Backyard Stage підірве Tube & Berger. Ці хлопці з Німеччини виступали на кращих майданчиках світу і були в топі Billboard Dance Radio Chart. За свою 15-річну кар'єру їх перфоманси бачили на таких фестивалях: Tomorrowland, Loveweek Festival, Eastposrt Festival і Amsterdam Dance Event.

Белые Ночи. Forest — портал у райський ліс, повний електронної музики

Загальна кількість музичних сцен на "Белые ночи" 5. Кожна з них з унікальним стилем, хедами та танцями. Крім музики ти захочеш затриматися на алеї барів їх буде 20. Набравшись там сміливості, вперед до зони Fast Married. Весілля без роздумів родзинка фестивалю. Потім зайдіть з новоспеченою половинкою до нумеролога або ворожки. Вони дадуть точну інструкцію, як зробити спільне майбутнє щасливим.

Не забувай про beauty zone. Там барбершопи, салони укладок і макіяжу. Там всім заправляють круті майстри та гліттер. Останнім можна прикрасити навіть хіпстерську бороду.

Після танцювальних пригод тебе чекають на фуд-корті від Ulichnaya Eda. У твоєму розпорядженні 30 точок з різною їжею: від балканської вертути до бургерів з фуа-гра.

Квитки: за посиланням. Захід: за посиланням.

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