Белые Ночи. Forest — портал у райський ліс, повний електронної музики

Белые Ночи - афіша

17.08.2018-18.08.2018

Киев, Арт-завод "Платформа"

Planet Funk, The Maneken і Tube&Berger — перші хедлайнери фестивалю "Белые Ночи. Forest", який відбудеться 17-18 серпня

Другий у цьому сезоні фестиваль "Белые ночи" запланован на 17-18 серпня. Ці літні вихідні стануть порталом у чарівний ліс, повний електронної музики, барів та арт-інсталяцій.

Для івенту в серпні організатори збирали виконавців, творчість яких перевірена їх особистим плейлистом. 17 серпня головним виступом на Main Stage буде шоу Planet Funk, протагоністів італійської електронної сцени. Хлопці роблять біти в стилі тріп-хоп та хаус. З 2001-го їх сингли впевнено лідирують у європейських музичних чартах. Їх перший альбом Non Zero Sumness з легендарним треком Chase The Sun став золотим за версією Italian Music Awards.

Саме час переглянути кліп на Chase The Sun і уявити, як будеш вриватися під нього на "Белые ночи. Forest".

18 серпня на цій же сцені виступить група The Maneken, засновник якої — композитор і саунд-продюсер Євген Філатов.

Євген подарував світові треки таких артистів як ONUKA, Jamala і The Elephants. Музичні стилі для The Maneken — немов різні колекції одягу, які Філатов постійно змінює для втілення нових творчих задумів. А концерти — яскраве світлове шоу і дві дюжини танцювальних суперхітів.

На улюбленої Backyard Stage підірве Tube & Berger. Ці хлопці з Німеччини виступали на кращих майданчиках світу і були в топі Billboard Dance Radio Chart. За свою 15-річну кар'єру їх перфоманси бачили на таких фестивалях: Tomorrowland, Loveweek Festival, Eastposrt Festival і Amsterdam Dance Event.

Загальна кількість музичних сцен на "Белые ночи" — 5. Кожна з них з унікальним стилем, хедами та танцями. Крім музики ти захочеш затриматися на алеї барів — їх буде 20. Набравшись там сміливості, вперед до зони Fast Married. Весілля без роздумів — родзинка фестивалю. Потім зайдіть з новоспеченою половинкою до нумеролога або ворожки. Вони дадуть точну інструкцію, як зробити спільне майбутнє щасливим.

Не забувай про beauty zone. Там барбершопи, салони укладок і макіяжу. Там всім заправляють круті майстри та гліттер. Останнім можна прикрасити навіть хіпстерську бороду.

Після танцювальних пригод тебе чекають на фуд-корті від Ulichnaya Eda. У твоєму розпорядженні 30 точок з різною їжею: від балканської вертути до бургерів з фуа-гра.

Квитки: за посиланням. Захід: за посиланням.