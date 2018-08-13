Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage

16.08.2018-26.08.2018

Музей "Золотые Ворота", национальный заповедник "София Киевская", Дом "Мастер Класс"

Цього літа зацвіте різнобарвними формами і звучанням цілковито нове культурне явище - перший благодійний міжнародний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, який створює:

мультидисциплінарність різних музичних жанрів на одній платформі;

два напрямки - освітній та мистецький;

поєднання класичного мистецтва та сучасних технологій у єдиний культурний феномен;

наголос на українському культурному контенті як частині світової культури.

Фестиваль Bouquet Kiev Stage об’єднує у букеті-дарунку симфонічну та камерну класику з джазом, експериментальною та електронною музикою, театром і visual art. Bouquet Kiev Stage - це одинадцять днів (16-26 серпня), чотирнадцять країн-учасниць, три локації (Sophia Stage, Golden Gate Stageта Dim MK Stage), дев’ять хедлайнерів (вокалісти Вікторія Лук’янець, Олена Бєлкіна, Назгуль Шукаєва, Дарла Ділтц диригенти Крістофер Лайдон Гі, Тетяна Калініченко, піаністи Євген Громов, Антоній Баришевський, оркестр New Era Orchestra), шістнадцять концертів, три оркестри, театралізована екскурсія, художня та фотовиставки, освітні воркшопи.