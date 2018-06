Gorillaz, Massive Attack, Каleo та інші зірки на UPark Festival

25 - 26 липня

Киев, Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Що таке UPark Festival?

Головна музична подія року. Фестиваль нового для України формату, що стоїть в одному рядку з найліпшими європейськими аналогами та навіть конкурує з багатьма з них. Кожен з виступів, що відбудеться 25 та 26 липня на UPark Festival — неймовірні високотехнологічні живі шоу. Загальний масштаб музичних перформансів, які побачить Київ, вражає. Цілком можливо, для когось вони стануть найкращими лайвами у житті. Уперше українська столиця прийматиме таку кількість зірок та шоу світового масштабу в рамках однієї події.

Що саме відбуватиметься на UPark Festival?

Звісно, UPark – це, перш за все, музика. Тут свої нові альбоми та найкращі хіти представлять музиканти, яких сміливо можна віднести до найактуальніших артистів сучасності, а декого з них навіть і до культових. Крім музичних виступів, на UPark Festival ви знайдете: тематичні фотозони, майданчики з розвагами, зону для відпочинку та величезний фудкорт. Для цього відведено цілий стадіон. Ідеальний міський фестиваль у центрі Києва — ось, що таке UPark.

Кого чекають на UPark Festival?

Gorillaz

Музиканти, чия найвідоміша платівка ставала платиновую п’ять разів поспіль, а згодом отримала рівно стільки ж статуеток премії Grammy. За 12 років Gorillaz завоювали звання найзагадковішого бенду сучасної музичної індустрії та перетворилися в ікону світу поп-музики, щоб випустивши у 2010 The Fall, несподіванно попрощатися з ним.

Але через 7 років Gorillaz повертаються. І їх камбек Billboard та NME називають не інакше, як гучним. Знову схвальні відгуки від музичних медіа і знову-таки під сотню шоу, квитки на які розлітаються ніби це остання можливість почути гурт, тим більше, слухати, справді, є що.

До Києва Gorillaz везуть двогодинний перформанс, який буде представлено на надсучасній сцені. До тринадцяти постійних учасників гурту приєднаються двадцять вісім додаткових музикантів. Разом вони створять безперервний струм музично-візуальної енергії, що супроводжуватиметься неймовірними спецефетками. Доки живі музиканти «розриватимуть зал» своєю грою на сцені, віртуальні допомогатимуть їм з величезних екранів. Сетлист виступу поєднає майже півсотні нових треків та усі хіти з дискографії команди. Якби Деймону Албарну запропонували керувати оркестром, він виглядав би саме так, як виглядатиме виступ Gorillaz на UPark Festival!

Massive Attack

Вічні двигуни культового гурту 3D и Daddy G привезуть до Києва всесвітньо відоме шоу, яке ладне ввести глядачів у справжній музичний гіпноз. Не даремно кажуть, що лайви Massive Attack неможливо забути або відтворити.

Саме тому Massive Attack — єдина масова атака, потрапити під яку мріє будь-який меломан. Неймовірно, але факт — те саме шоу, про яке всі говорять, Massive Attack презентують наживо і в Україні, але тільки одного разу і тільки на UPark Festival.

Каleo

Автори світового хіта ‘Way Down We Go’ вперше завітають до України. Музика цього ісландського гурту підкорила усі світові чарти, здобула Grammy та побувала на перших сходинках у Billboard. Їх головний трек потрапив до найпопулярніших молодіжних серіалів, став саундтреком до гри FIFA 16, а також трейлеру до серіалу Orange Is the New Black та фільму "Логан". Але ніхто навіть не очікував можливості почути найпопулярнішу пісню минулого року наживо.

Поки Каleo не анонсували свій виступ на UPark Festival. Не пропустіть!

Bonobo

Двократний номінант на Grammy і один з найвідоміших представників культового електронного лейблу Ninja Tune — діджей та продюсер Саймон Грін привезе до Києва космічне світлове та музичне лайв-шоу. На UPark Festival Bonobo наживо зіграє останній альбом та свої найкращі треки у супроводі десятків професійних музикантів. Додавати атмосферності виступу будуть магічні візуалізації, які команда Саймона пустить на величезні екрани.

У надзвичайному світловому оформлені лайв Bonobo стане справжньою музичною пригодою, адже для відтворення міксів на сцені музиканти використовуватимуть барабани, саксофони, дудки, гітари та безліч інших інструментів.

Tove Lo

"Гаряча краля" та головна зірка сучасної шведської поп-сцени лише на один день зійде з вершини світових денс-чартів, щоб "дати жару" у Києві. Сама Тов характеризує свій стиль — "Dirrrrty POP!" (Поганий поп), якби завчасно натякаючи глядачам, що бути сором’язливою дівчинкою під час виступу не збирається.

Сенс творчості Тов — завжди залишатися максимально чесною на сцені. Можливо, саме тому її виступи так часто стають скандальними.

Young Fathers

Новачки, що примусили танцювати Європу та навіть обійшли у деяких музичних номінаціях самого Деймона Албарна. Володарі престижної музичної премії Mercury Prize, шалений хіп-хоп бойзбенд одного разу вже поставив столицю "на вуха" так, що той виступ обговорювали ще довго.

Зараз Young Fathers збираються зробити це знов, але з ще більш запальною, фестивальною енергетикою;

ONUKA

Найбажаніший український гурт на європейських фестивалях з єдиним літнім лайвом у Києві. Живі шоу ONUKA – це ретельно продумана програма зі своєю внутрішньою драматургією й особливою атмосферою. У концертному складі ONUKA вісім музикантів: вокал, клавішні, ритм-секція й народні інструменти – два тромбони, валторна, бандура та бугай.

Практично в кожному шоу ONUKA глядачів чекає безліч несподіваних сюрпризів. Сама Ната грає деякі партії на терменвоксі, використовує унікальний MIDI-контролер — рукавичку Tornado; загальну концепцію доповнює візуальний ряд. І, нарешті, для виконання окремих треків на сцені іноді з'являється Євген Філатов (The Maneken).

YUKO

YUKO — представники молодої української сцени, резиденти лейблу MASTERSKAYA та "прорив року" за версією провідних музичних ЗМІ. Можливо вже завтра цей гурт "гримітиме" на світових майданчиках, але у відвідувачів UPark Festival є шанс почути їх на самому початку шляху до цього успіху.

Який квиток вибрати? Ціни від 999 грн

Вибір за кожним. Але ви маєте знати декілька відмінностей:

Fan — квиток надасть вам можливість перебувати у головній фестивальній зоні, але не дасть доступу на трибуни. Рекомендовано затятим фестивальникам!

Сидячий квиток — гарний вибір для тих, хто не впевнений у тому, що зможе танцювати весь фестивальний день. З таким квитком ви отримаєте обране місце на трибуні, але не зможете знаходитись у fan-зоні на полі. Втім, танцювати можна і сидячи.

Golden Fan — ідеальна пропозиція. З таким квитком ви отримаєте місце на спеціальній трибуні, яку буде встановлено поруч із сценою, та з якої відкриватиметься найкращий огляд. Також ви матимете доступ у окремий сектор, з якого можна буде оцінити масштаб фестивалю та доступ у fan-зону. Приємним бонусом стануть окремі бар та вхід на фестивальну територію.

Чому варто відвідати UPark Festival?

Завдяки своїй масштабності ця музична подія однозначно увійде в історію, і ви також повинні стати її частиною!