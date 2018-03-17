Kyiv Coffee Festival відкриє фестивальний сезон на "Арт-заводі Платформа"

14 - 15 квітня

Киев, "Арт-завод Платформа"

Четвертий рік поспіль команда Ulichnaya Eda збере в один вікенд все кавове ком’юніті України. Тисячі кавоманів і працівників індустрії, сотні бариста, десятки обжарщиків кав'ярень, дегустацій, три національні чемпіонати розмістяться на одній локації.

Райдужі до кави тут також знайдуть для себе розваги: ​​музична сцена, вечір стендап-комедії, дитяча зона з аніматорами, великий фуд-корт, бари і чіл-аут-зони.

Однією з головних подій стануть три національні чемпіонати, які в рамках заходу проведе міжнародна організація Speciality Coffee Association (SCA).

У павільйоні Loft гості будуть спостерігати за цим видовищним процесом і познайомляться з талановитими бариста, які представлятимуть Україну на міжнародних чемпіонатах в таких дисциплінах: Championship Of Barista (класика), Coffee Roasting Championship (обсмажування), Brewers Cup (альтернативні методи приготування кави).

В режимі онлайн чемпіонати будуть транслюватися в кав'ярнях різних міст України. Почесним гостем стане Слава Бабіч, який 20 лютого 2018 на світовому чемпіонаті з приготування кави в джезві в Дубаї приніс Україні першу в історії перемогу.

Фото: прес-служба

Олена Середа, національний координатор SCA:

"Перемога у світовому чемпіонаті з відривівом в 50 очок між першим та другим місцем говорить не тільки про майстерність, а й про якість кави. Це подвійна перемога: виграв не тільки український бариста, виграла ще й кави українського обсмажування. Я впевнена, що це стане проривом для на наших обжарщиків".

За відгуками представників кавової індустрії цей фестиваль є найбільш красномовною ілюстрацією стрімкого розвитку кавової культури України. Тут можна особисто познайомитися з нашими обжарщиками, що за якістю продукції змагаються з європейськими. Всім бажаючим вони безкоштовно нададуть свої кращі зразки для дегустації, в зоні каппінга павільйону 3.1.

У лекторії фахівці поділяться всім, що може бути цікаво кавоману: як правильно готувати каву вдома, як обрати на свій смак девайси та кавомашину, як впливає склад води на смак кави, як відкрити свою кав'ярню та багато іншого.

Роман Тугашев, засновник Kyiv Coffee Festival:

"Івент буде цікавий не тільки працівникам кавової індустрії. Безліч зон і активностей зроблять перший опен ейр року найкращим місцем для відпочинку з друзями та близькими".

Фото: The Erised (прес-служба)

За традицією обидва дні фестивалю діятиме музична Зелена сцена. Серед перших гостей вже заявлені гурти Kadnay та The Erised. Вперше на Зеленій сцені "Арт-заводу Платформа" з'явиться стендап. Першими цей жанр тут представлятимуть популярні українські стендап-коміки Денис Корабльов, Антон Тімошенко, Андрій Щегель та гість з Білорусі Максим Коновал.

Атмосферу ідеального вікенду доповнять різноманітна дитяча зона, традиційний фуд-корт від команди Ulichnaya Eda, безліч кондитерських, барів і лаунж-зон з вогнищами, пуфами, гамаками і шезлонгами.

Відео: YouTube/Ulichnaya Eda

Квитки: за адресою

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