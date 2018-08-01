MRPL City 2018 - програма фестивалю

03.08.2018-05.08.2018
3-5 серпня в Маріуполі (Донецька область) на території пляжу Піщанка вдруге відбудеться найбільший музичний фестиваль східної України MRPL CITY 2018. Цього року головними хедлайнерами MRPL City стануть популярні українські артисти Макс Барських, DZIDZIO і Ольга Полякова, а також автори хіта Butterfly, знаменита група Crazy Town (США). Всього на чотирьох сценах фестивалю виступлять 56 артистів, серед яких Ivan Dorn, 5'nizza, ВВ, O.Torvald, ONUKA, ЛСП, Валентин Стрикало, KAZKA, Артем Пивоваров, Пошлая Молли та інші відомі виконавці з України, Білорусі, Фінляндії та Великобританії.
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Цього року сцени та зона фудкортів MRPL City будуть оформлені в індустріальному стилі. Однак головною декорацією для виступів популярних артистів стануть саме доки вантажного порту Маріуполя: суда, що стоять на приколі, контейнери, величезні вантажні крани і т.д.
Артисти будуть розподілені в залежності музичного напрямку по чотирьох сценах. На головних сценах Port і Cargo можна буде почути поп і рок виконавців, на майданчиках Sigma і Ark - електронну музику всіх основних напрямків - від трансу і EDM до техно.
Крім виступів артистів, відвідувачам будуть запропоновані різні сервіси та зони відпочинку, 32 точки фудкорти, а також майстер-класи, спортивні ігри та водні розваги. Для іногородніх відвідувачів MRPL City буде організоване наметове містечко з усіма зручностями, що охороняється.
Статистика MRPL City 2018:
Повний розклад:
3 серпня
Port Stage
16.00-17.30 Warm Up Mix
17.30-18.30 Dilemma
18.50-19.50 Оля Полякова
20.10-21.10 Сергій Бабкін
21.30-22.30 DZIDZIO
22.50-23.10 Opening Ceremony
Cargo Stage
16.00-17.00 Warm Up Mix
17.00-17.40 Diez Brass Band
18.00-19.00 Валентин Стрикало
19.20-20.20 ЛСП
20.40-21.40 Пошлая Молли
22.00-23.00 Vanilla Sky
Sigma Stage
23.00-00.00 Cape Cod
00.00-01.00 Gidro
01.00-02.30 Miss Monique
02.30-04.00 Matt Nash
04.00-05.00 Mark Devite
Ark Stage
01.00-02.30 Manchul
02.30-04.30 Bolotin
04.30-08.00 Yaroslav Lenzyak
08.00-11.00 Kreida
11.00-13.30 Adelina
13.30-15.30 Peshka
4 серпня
Port Stage
16.00-17.30 Warm Up Mix
17.30-18.10 Zagreb
18.30-19.30 5’nizza
19.50-20.50 ВВ
21.10-22.10 ONUKA
22.30-23.30 Crazy Town
Cargo Stage
16.00-17.00 Warm Up Mix
17.00-17.40 Блуд
18.00-19.00 Табула Раса
19.20-20.20 Мотор’ролла
20.40-21.40 Брати Гадюкіни
22.00-23.00 Green Grey
Sigma Stage
23.00-00.00 YUKO
00.00-01.00 Louder Than Words
01.00-02.30 Super8 & Tab
02.30-04.00 Andy Moor
04.00-05.00 Azotti
Ark Stage
01.00-02.30 Manchul
02.30-04.30 Bolotin
04.30-06.30 Minin
06.30-08.30 Adelina
08.30-10.30 Kreida
10.30-13.30 Yaroslav Lenzyak
13.30-15.30 Peshka
5 серпня
Port Stage
16.00-18.00 Warm Up Mix
18.00-18.40 Franco
19.00-20.00 KAZKA
20.20-21.20 Tayanna
21.40-22.40 Артем Пивоваров
23.00-00.00 Макс Барських
Cargo Stage
16.00-17.00 Warm Up Mix
17.00-17.40 Бакей
18.00-19.00 Сальто Назад
19.20-20.20 O.Torvald
20.40-21.40 Ivan Dorn
22.00-23.00 Noize MC
Sigma Stage
23.00-01.00 Soundsmith Project
01.00-02.30 Arston
02.30-04.30 Wanna Wake
04.00-05.00 Celery
Нагадаємо, Фестиваль MRPL CITY вперше відбувся в 2017 році та зібрав тринадцять тисяч глядачів. Всього на трьох сценах виступили 43 артисти з України, Нідерландів і США, серед яких Время и Стекло, MOZGI, Ivan Dorn, Макс Барських, Бумбокс, The Hardkiss, ONUKA, Yarmak, O.Torvald, Sunsay, ТНМК, Тартак, СКАЙ та ін.