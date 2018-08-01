MRPL City 2018 - програма фестивалю

Афіша фестивалю

03.08.2018-05.08.2018

Мариуполь, пляж Песчанка

3-5 серпня в Маріуполі (Донецька область) на території пляжу Піщанка вдруге відбудеться найбільший музичний фестиваль східної України MRPL CITY 2018. Цього року головними хедлайнерами MRPL City стануть популярні українські артисти Макс Барських, DZIDZIO і Ольга Полякова, а також автори хіта Butterfly, знаменита група Crazy Town (США). Всього на чотирьох сценах фестивалю виступлять 56 артистів, серед яких Ivan Dorn, 5'nizza, ВВ, O.Torvald, ONUKA, ЛСП, Валентин Стрикало, KAZKA, Артем Пивоваров, Пошлая Молли та інші відомі виконавці з України, Білорусі, Фінляндії та Великобританії.

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Цього року сцени та зона фудкортів MRPL City будуть оформлені в індустріальному стилі. Однак головною декорацією для виступів популярних артистів стануть саме доки вантажного порту Маріуполя: суда, що стоять на приколі, контейнери, величезні вантажні крани і т.д.

Артисти будуть розподілені в залежності музичного напрямку по чотирьох сценах. На головних сценах Port і Cargo можна буде почути поп і рок виконавців, на майданчиках Sigma і Ark - електронну музику всіх основних напрямків - від трансу і EDM до техно.

Крім виступів артистів, відвідувачам будуть запропоновані різні сервіси та зони відпочинку, 32 точки фудкорти, а також майстер-класи, спортивні ігри та водні розваги. Для іногородніх відвідувачів MRPL City буде організоване наметове містечко з усіма зручностями, що охороняється.

Статистика MRPL City 2018:

загальна маса фестивального обладнання - 200 т ;

; за технічне забезпечення сцен відповідають більш ніж 100 осіб ;

; загальна кількість персоналу - 500 осіб ;

; кількість співробітників, що відповідають за порядок і безпеку відвідувачів - 500 осіб.

Повний розклад:

3 серпня

Port Stage

16.00-17.30 Warm Up Mix

17.30-18.30 Dilemma

18.50-19.50 Оля Полякова

20.10-21.10 Сергій Бабкін

21.30-22.30 DZIDZIO

22.50-23.10 Opening Ceremony

Cargo Stage

16.00-17.00 Warm Up Mix

17.00-17.40 Diez Brass Band

18.00-19.00 Валентин Стрикало

19.20-20.20 ЛСП

20.40-21.40 Пошлая Молли

22.00-23.00 Vanilla Sky

Sigma Stage

23.00-00.00 Cape Cod

00.00-01.00 Gidro

01.00-02.30 Miss Monique

02.30-04.00 Matt Nash

04.00-05.00 Mark Devite

Ark Stage

01.00-02.30 Manchul

02.30-04.30 Bolotin

04.30-08.00 Yaroslav Lenzyak

08.00-11.00 Kreida

11.00-13.30 Adelina

13.30-15.30 Peshka

4 серпня

Port Stage

16.00-17.30 Warm Up Mix

17.30-18.10 Zagreb

18.30-19.30 5’nizza

19.50-20.50 ВВ

21.10-22.10 ONUKA

22.30-23.30 Crazy Town

Cargo Stage

16.00-17.00 Warm Up Mix

17.00-17.40 Блуд

18.00-19.00 Табула Раса

19.20-20.20 Мотор’ролла

20.40-21.40 Брати Гадюкіни

22.00-23.00 Green Grey

Sigma Stage

23.00-00.00 YUKO

00.00-01.00 Louder Than Words

01.00-02.30 Super8 & Tab

02.30-04.00 Andy Moor

04.00-05.00 Azotti

Ark Stage

01.00-02.30 Manchul

02.30-04.30 Bolotin

04.30-06.30 Minin

06.30-08.30 Adelina

08.30-10.30 Kreida

10.30-13.30 Yaroslav Lenzyak

13.30-15.30 Peshka

5 серпня

Port Stage

16.00-18.00 Warm Up Mix

18.00-18.40 Franco

19.00-20.00 KAZKA

20.20-21.20 Tayanna

21.40-22.40 Артем Пивоваров

23.00-00.00 Макс Барських

Cargo Stage

16.00-17.00 Warm Up Mix

17.00-17.40 Бакей

18.00-19.00 Сальто Назад

19.20-20.20 O.Torvald

20.40-21.40 Ivan Dorn

22.00-23.00 Noize MC

Sigma Stage

23.00-01.00 Soundsmith Project

01.00-02.30 Arston

02.30-04.30 Wanna Wake

04.00-05.00 Celery

Нагадаємо, Фестиваль MRPL CITY вперше відбувся в 2017 році та зібрав тринадцять тисяч глядачів. Всього на трьох сценах виступили 43 артисти з України, Нідерландів і США, серед яких Время и Стекло, MOZGI, Ivan Dorn, Макс Барських, Бумбокс, The Hardkiss, ONUKA, Yarmak, O.Torvald, Sunsay, ТНМК, Тартак, СКАЙ та ін.