На батьківщині Тараса Шевченка відбудеться п’ятий Ше.Fest

18 - 19 серпня

Село Моринцы Звенигородского района Черкасской области

18-19 серпня у селі Моринці, де народився Кобзар, відбудеться Ше.Fest. П’ятий рік поспіль фестиваль збирає у мальовничому куточку Черкащини українців — поціновувачів творчості поета і прозаїка, художника і археолога, генія і пророка нашої нації.

Відвідувачів зустрінуть традиційні локації. На Просвітницькій галявині відбудуться лекції про невідомі аспекти життя і творчості Кобзаря, презентації книг, поетичні читання. З глядачами зустрінуться відомі українські письменники – Василь Шкляр і казкар Сашко Лірник. А поети, чиї вершини слави ще попереду, позмагаються в запеклому поетичному батлі.

Лідер гурту "Тінь сонця" Сергій Василюк проведе гутірку на тему "Війна як захист національного простору". Лектори розповідатимуть про забороненого і цензурованого Кобзаря та відкриють таємниці матеріалів СБУ. Між розмовами лунатиме музика від гуртів "Тільки світло", "Супер-8", "Pororoka".

Працюватимуть художня та дитяча галявини, книжковий ярмарок і ярмарок майстрів, фудкорт і наметове містечко. На головній музичній сцені ви побачите і почуєте відомі музичні гурти країни.

У Моринському будинку культури розміститься зона театрального мистецтва. Кропивницький обласний театр покаже виставу за п’єсою Тараса Шевченка "Назар Стодоля" — у ній відтворено всі головні етнографічно-побутові обряди, що супроводжували життя в Україні гетьманської доби ХVII століття.

Актор Львівського академічного театру Іван Гарасимчук покаже моновиставу, скомпоновану з поезій Тараса Шевченка і фактів його життєпису.

Після закінчення основної програми всі, хто не спить, зможуть відпочити на нічній акустичній галявині біля мальовничого озера. Ніч під зорями розділять зі слухачами українські гурти "Со́нЦе", "July 8" і "Ауд.238".

Нагадуємо, що Ше.Fest – безалкогольний фестиваль, де українці п’яніють без вина. А ще він безкоштовний, робота творчих локацій відкрита для всіх бажаючих.