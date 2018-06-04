Великий сольний концерт гурту "Друга Ріка"

14 червня

Зеленый Театр, Парковая дорога, 2

У позаминулому році група "Друга Ріка" відсвяткувала двадцятиріччя творчої діяльності, проїхала з концертами по всій Україні і в грудні 2017 року випустила 7-й за рахунком альбом "Пірамида".

14 червня в столичному Зеленому Театрі популярні рокери дадуть великий сольний концерт в підтримку лонгплея, а також порадують фанатів старими, перевіреними часом хітами.

Друга Ріка - Париж (Дай мені вогню)

Новий альбом "Піраміда" - безкомпромісна робота для ветеранів української рок-музики, в якій вони відмовилися від залицяння з аудиторією, кинули спроби кому-небудь сподобатися і виклалися на максимум. Робота звучить як логічний результат творчого процесу, який тривав 21 рік, а дев'ять треків альбому розповідають слухачеві одну цільну історію.

Великий сольний концерт групи "Друга Ріка" в Зеленому Театрі - знаменна подія, що не лише здивує меломанів свіжим поглядом на рок-н-рол, але і зможе виділитися в ряді концертних презентацій, а значить і надовго запам'ятатися.

Квитки на концерт гурту "Друга Ріка" в Зеленому Театрі можна купити за посиланням.

Друга Ріка - Секрет