Великий сольний концерт гурту "Друга Ріка"

14 червня
У позаминулому році група "Друга Ріка" відсвяткувала двадцятиріччя творчої діяльності, проїхала з концертами по всій Україні і в грудні 2017 року випустила 7-й за рахунком альбом "Пірамида".
14 червня в столичному Зеленому Театрі популярні рокери дадуть великий сольний концерт в підтримку лонгплея, а також порадують фанатів старими, перевіреними часом хітами.
Друга Ріка - Париж (Дай мені вогню)
Новий альбом "Піраміда" - безкомпромісна робота для ветеранів української рок-музики, в якій вони відмовилися від залицяння з аудиторією, кинули спроби кому-небудь сподобатися і виклалися на максимум. Робота звучить як логічний результат творчого процесу, який тривав 21 рік, а дев'ять треків альбому розповідають слухачеві одну цільну історію.
Великий сольний концерт групи "Друга Ріка" в Зеленому Театрі - знаменна подія, що не лише здивує меломанів свіжим поглядом на рок-н-рол, але і зможе виділитися в ряді концертних презентацій, а значить і надовго запам'ятатися.
Квитки на концерт гурту "Друга Ріка" в Зеленому Театрі можна купити за посиланням.
Друга Ріка - Секрет