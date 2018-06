Franz Ferdinand вперше виступлять в Києві

13 червня

Киев, Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1

Легендарна британська група Franz Ferdinand вперше виступить в Україні 13 червня 2018 року на арт-заводі "Платформа". Група зіграє головні хіти та нові пісні з нового альбому "Always Ascending".

Робота над "Always Ascending" йшла останні два роки в Лондоні і Парижі. Записувати п'ятий лонгплей групі допомагав музикант Філіп Здар, який раніше працював з Phoenix і The Beastie Boys.

Franz Ferdinand - Glimpse Of Love

В альбомі Franz Ferdinand вперше постають в абсолютно іншій якості. Їх музика і раніше тяжіла до того, щоб відриватися на майданчику. Здар, який знає толк в танцювальній музиці, додав в їх звучання хаус-ритм, що докорінно змінило звучання групи.

"Always Ascending" можна назвати ще одним досвідом, який ставить над своєю творчістю Franz Ferdinand. З останніх і вкрай вдалих - спільний проект з культовими альтернативниками Sparks "FFS", який побачив світ у 2015 році. Тепер і українська публіка отримала можливість поспостерігати за черговим експериментом на сцені.

Franz Ferdinand - Love Illumination

Franz Ferdinand - мабуть, перша група з нової хвилі британського інді-року, що зійшла з екранів до нашого слухача. Вони не схожі на типові колективи цього жанру, відомі своєю безвідповідальністю і тягою до алкоголю.

Кліпи часів першого альбому Franz Ferdinand часто потрапляли в ротацію українських каналів Enter Music, M1 або Music Box.

Franz Ferdinand - Take Me Out

За свою дебютну платівку Franz Ferdinand отримали престижну премію Mercury Prize – нагорода найкращому незалежного альбому Сполученого Королівства і вплинули на безліч груп, які з'явилися опісля.

Квитки на концерт Franz Ferdinand в Києві можна купити за посиланням.

До речі, ділити сцену з володарями премії Brit Awards буде київська група 5 Vymir. На концерті 5 Vymir презентують новий сингл "Танцюю".