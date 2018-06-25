Міжнародний проект "Шляхи дружби" за участю Джона Малковича

01 липня

Киев, Софийская площадь

Національна опера України завершує свій ювілейний, 150-й сезон, який був сповнений яскравими подіями: відновленими постановками, прем’єрами, концертними програмами та виступом зірок у рамках проекту "Українські оперні зірки у світі". Останній тиждень сезону – перша декада липня - не стане виключенням. І вже в перший день місяця Національна опера та Посольство Республіки Італії в Україні представляють проект "Шляхи дружби" на Софійській площі, за участі відомого диригента Ріккардо Муті, всесвітньо відомого актора театру і кіно Джона Малковича та українських солістів Людмили Монастирської та Сергія Магери.

Також впродовж тижня поцінювачів оперного мистецтва очікує зустріч з Людмилою Монастирською в опері "Флорія Тоска". І як останній акорд – Гала-концерт на честь завершення ювілейного сезону, за участі солістів опери та балету, хору та симфонічного оркестру Національної опери України.

1 липня – Міжнародний проект "Шляхи дружби"

1 липня на Софійській площі Києва та 3 липня в італійському місті Равенна в рамках міжнародного проекту "Шляхи дружби" відбудуться грандіозні концерти під керівництвом найвидатнішого диригента сьогодення Ріккардо Муті (Італія).

Серед великої кількості посад Ріккардо Муті – Художній керівник та Головний диригент театру "Ла Скала" протягом близько 20 років (1986–2005 рр.), Зальцбурзького фестивалю (2007–2012 рр.), провідних світових оркестрів – Чиказького симфонічного оркестру (з 2010 р.), Філадельфійського симфонічного оркестру (1980–1992 рр.), Філармонічного оркестру в Лондоні (1973–1982 рр.), Довічний почесний диригент Римської опери (з 2011 р.) тощо.

Проект "Шляхи дружби" увійшов в історію як приклад високого гуманізму, що долає політичну та військову конфронтацію, несе високу миротворчу місію, вшановує пам’ять жертв найтрагічніших подій сучасності.

Ріккардо Муті: "Ця ідея зародилася більш ніж двадцять років тому в Сараєво. Ми всі були приголомшені трагедією, яка там відбувалася. Ми хотіли щось передати від Равенни на знак братерства і усвідомили, що найкращий засіб – це музика: разом з понад сотнею музикантів ми перелетіли Адріатичне море на борту військових літаків, аби виступити в місті, яке продовжували бомбардувати. Це був початок подорожі, яка протягом наступних років приводила нас у неймовірні місця і яка дала нам можливість виступати з митцями різних культур і віросповідань. Це – щорічне паломництво, яке нагадує нам, що музика – це універсальна мова, яка нас всіх об’єднує".

За двадцять років концерти проекту, започаткованого престижним Равеннським фестивалем у 1997 р., пройшли через Сараєво, Бейрут, Єрусалим, Нью-Йорк, Стамбул, Каїр, Дамаск, Найробі, Токіо, Тегеран та інші точки світу, збираючи багатотисячні аудиторії на відкритих площах та у концертних залах. Влітку цей масштабний проект приїздить до України і буде показаний кількатисячній аудиторії глядачів у самому серці столиці!

На Софійській площі італійських та українських митців об’єднає на одній сцені просто неба безсмертна музика Джузеппе Верді, а також симфонічна поема "Портрет Лінкольна" Аарона Копленда, яку прикрасить Джон Малкович своїм блискучим виконанням ролі читця-декламатора. Цей твір був написаний Коплендом у розпал Другої світової війни та присвячений національному герою американського народу Аврааму Лінкольну. Зазвичай у ролі читця-декламатора уривків з текстів Президента Лінкольна виступли відомі актори або громадські діячі, серед яких Маргарет Тетчер, Білл Клінтон, Барак Обама, Ніл Армстронг, Кетрін Хепберн, Пол Ньюман, Генрі Фонда та ін.

Джон Малкович (США) – всесвітньо відомий актор театру і кіно, кінорежисер, продюсер, двократний номінант на премію "Оскар", який прославився неперевершеною грою у таких відомих фільмах, як "Місця в серці", "Імперія Сонця", "Небезпечні зв’язки", "Під покровом небес", "Про мишей та людей", "На лінії вогню", "Мері Райлі", "Повітряна в’язниця", "Бути Джоном Малковичем", "Підміна", "Чемпіон" тощо.

Україну представлятимуть, зокрема, солісти Національної опери України Людмила Монастирська, одна з найкращих сучасних сопрано, та відомий бас Сергій Магера.

У концерті на Софійській площі братимуть участь Молодіжний оркестр Луїджі Керубіні, створений Маестро Ріккардо Муті з найкращих молодих виконавців Італії, а від української сторони – симфонічний оркестр і хор Національної опери України, Камерний хор "Кредо", Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського, студенти Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, а також 25 молодих виконавців з м. Маріуполя. Хормейстер Великого зведеного хору – Богдан Пліш. Загалом понад 300 учасників!

Проект "Шляхи дружби. Равенна–Київ" здійснюється Равеннським фестивалем, Міністерством культури України, Національною оперою України, Київською міською державною адміністрацією за підтримки Міністерства культурної діяльності та спадщини і туризму Італії, Міністерства інформаційної політики України, Міністерств закордонних справ Італії та України, Маріупольської міської ради, Обласної адміністрації Регіону Емілія-Романья та Мерії м. Равенна, Генерального консульства України в Мілані, Посольства Італії та Італійського інституту культури в Україні, Національного заповідника "Софія Київська", інших українських та італійських інституцій.

Початок концерту на Софійській площі Києва о 21.00.