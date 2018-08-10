O.Torvald відіграє останній сольний концерт у 2018 році

O.Torvald (фото: прес-служба)

19.08.2018

Киев, Зеленый театр

19 серпня в Зеленому театрі колектив відіграє останній сольний концерт у 2018 році.

Український рок-колектив О.Torvald на чолі з фронтменом Женею Галичем виступає на сцені вже тринадцять років. За плечима музикантів довгий шлях від клубних перформансів до сольників перед багатотисячною аудиторією. На рахунку групи 7 записаних альбомів, сотні концертів, тури по всій країні та за її межами, а також перемога у Національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення", і навіть рекорд України. Крім того, О.Torvald записали кілька саундтреків до фільмів, знятих в Україні ("Знову сам" ("Тіні незабутих предків"), "Твой дух – твое оружие" ("Правило бою"), головну пісню до серіалу "Київ вдень і вночі").

Фото: О. Torvald (instagram.com/otorvald)

У 2015 році рок-колектив став однією з найпопулярніших команд країни, музиканти взяли участь у більш ніж 20 фестивалях в Україні та Європі. У 2017 група перемогла в Національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення". У цьому ж році змінився склад групи, і світ побачив новий міні-альбом "Бісайди".

O.Torvald безперервно розвивається і вдосконалюється, чим радує своїх численних фанатів, про яких каже Женя Галич #НашіЛюдиВсюди. Навесні 2018 року відбулася презентація кліпу на пісню "Ліхтарі", присвячену фанатам групи. Кліп транслювався на найбільшому медіа-фасаді країни, що було зафіксовано представниками Національного реєстру рекордів України. Практично відразу після презентації, група відправилася в тур по Європі, де зіграла 10 успішних концертів в 10 містах.

Відео: Лаштунки зйомок кліпу O. Torvald

Колектив був заснований у 2005 році в місті Полтава, а вже в 2006-му році відправився підкорювати столицю. Саме в Києві в 2008 році був записаний дебютний альбом під назвою "O.Torvald".

Фото: О. Torvald (instagram.com/otorvald)

Під час виступу на фестивалі Atlas Weekend 2018 фронтмен групи заявив зі сцени, що колектив йде на рік у творчу відпустку. А 19 серпня в Зеленому театрі O. Torvald відіграють прощальний концерт перед перервою.

19 серпня, 19:00

Зелений театр, Паркова дорога, 2

Квитки: за посиланням.