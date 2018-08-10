ROZHDEN дасть акустичний концерт на даху

ROZHDEN (фото: прес-служба)

30.08.2018

Киев, клуб ROOF

Проведи літо з популярним артистом і найбажанішим "холостяком" України та першим почуй його нові пісні.

По закінченню проекту "Холостяк" ROZHDEN повернувся до свого справжнього покликання - музиці і концертам. Сам артист зізнався, що участь в шоу була для нього цікавим експериментом і досвідом, але найбільший кайф він отримує тоді, коли виходить на сцену і бачить глядачів, які прийшли почути його творчість.

30 серпня у столичному клубі ROOF відбудеться акустичний концерт ROZHDENа. На даху в затишній домашній обстановці співак не тільки виконає добре відомі хіти, але і подарує свою нову музику.

Саме тут ви отримаєте можливість першими почути пісню "Мила моя", записану з Андрієм Мухою (гітарист групи "Бумбокс") і співаком Адамом. Цей ліричний і проникливий трек увійде до третього альбому артиста, але вже на цьому концерті відвідувачі отримають ексклюзивну можливість почути його першими в акустичному звучанні.

"В акустичних концертах є особлива магія і особлива чарівність, - коментує ROZHDEN. - Саме в такому вигляді музика є максимально душевною і справжньою. Без зайвих спецефектів і модного саунду - тільки ти, глядачі і твої чесні емоції, які ти хочеш їм подарувати".

Відео: ROZHDEN - Роса (YouTube/ROZHDEN)

Київ, клуб ROOF (вул. Січових Стрільців (Артема), 37-41). Початок о 19:00.