Slaves повертаються до Києва з новим альбомом

Фото: Гурт Slaves (прес-служба)

17.10.2018

Клуб Atlas

Ймовірно, два найбільших мотиватора в світі - це страх і любов. У першому випадку, тому що "очі бояться, а руки роблять". У другому випадку, тому що любов п'янить і штовхає на найвідчайдушніші, божевільні вчинки, на які б ти ніколи не зважився, будучи тверезим. У всіх сенсах.



Про це і не тільки - новий альбом британських панків Slaves під назвою Acts Of Fear And Love, який вийде 17 серпня. Його дует представить і київським фанатам в клубі Atlas 17 жовтня. Це буде другий виступ Slaves в Україні після дебюту в клубі Sentrum в 2015 році.

Відео: Slaves - Cut And Run (Youtube-канал SlavesVEVO)

За три роки у Айзека Холмана (барабани, вокал) і Лорі Вінсента (гітара, бек-вокал) відбулося багато чого. Вони записали дві платівки: Are You Satisfied? (2015) і Take Control (2016). Номінувалися на головну незалежну премію Британії Mercury Prize. Заснували власний лейбл Girl Fight, куди підписали пару молодих, але перспективних банд. Зрештою, Лорі Вінсент став батьком чудесного хлопця на ім'я Барт, якого можна побачити на обкладинці нового релізу.

Acts Of Fear And Love був записаний цього року в Брюсселі разом з продюсером Джойлоном Томасом. Цей хлопець має кілька "тузів" в своєму послужному списку. Він продюсував останній альбом U2 - Songs Of Experience, бестселер Кендрика Ламара DAMN, останній альбом Royal Blood - How Did We Get So Dark?, M83 - Junk і дебютний студійник Slaves - Are You Satisfied?



Фото: Гурт Slaves у Києві 20 жовтня (прес-служба)

Група разом з Томасом записала дев'ять пісень, які, судячи із синглів Cut And Run і Chokehold, роблять звучання групи більш експериментальним в рамках жанру. Slaves зробили не бронебійну, хардкорну, триакордну панкуху, записану на "коліні", а більш осмислений мейнстрімовий поп-панк з якісним продакшеном. Більш ретельний підхід скоротив кількість треків (зазвичай їх 13-15), але дає слухачеві тільки краще.

Новий матеріал ідеально вплітається в "лайви" Slaves. Виступи на фестивалях Mad Cool (Мадрид) і Sziget (Угорщина) це підтвердили. Крім енергетики, яку створюють ці двоє і відпускають у натовп, Айзек між треками частенько розповідає історії.

Так що чекаємо вас живому виконанні байок про страх і любов. Таке не пропускають!

Квитки з’являться в продажу 10 серпня о 12:00.