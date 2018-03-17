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STAR & ORCHESTRA: Олександр Положинський

Олександр Положинський
Олександр Положинський

30 березня

Caribbean Club, ул. Петлюры, 4

30 березня о 20:00 у київському Caribbean Club Concert Hall лідер групи "Тартак" Олександр Положинський, легенда українського фанк-рока, презентує справжній джазовий концерт!

Лідер проекту "Був'є", телеведучий та художній керівник, продюсер, вокаліст, автор текстів, бі-бой, тартамен і старійшина групи "Тартак" заспіває на шоу STAR & ORCHESTRA власні пісні у джазі. Такого ви точно ніколи не чули!

Олександр вже неодноразово вдавався до сміливих музичних експериментів: записав платівку з народним колективом "Гуляйгород" і заспівав під уривки з творів українських класиків разом з Орестом Крисою та Едуардом Приступою. Тепер він підкорить джаз.

Олександр Положинський (STAR & ORCHESTRA)

"Не вважаю себе великим любителем і, тим більше, знавцем джазу, та впевнений, що у всьому джазовому різноманітті є багато музики та музикантів, здатних мене і втішити, і надихнути. Зрештою, не думаю, що для нас все обмежиться виключно джазом - ми не ставимо собі жодних рамок в цьому плані. Аби все звучало, як то кажуть, “смачно” і неочікувано", - зізнається Олександр.

Яку ж програму представить Олександр на концерті-відкритті STAR & ORCHESTRA?

"Це будуть не лише пісні "Тартака" - буде кілька пісень проекту "Був'є", можливо, і якісь інші пісні мого авторства. З тартаківських хочеться виконати й кілька пісень з нашого найновішого альбому - "Антартактида. Частина Друга" - і, безперечно, кілька давно і добре знайомих публіці хітів. Остаточний список ми ще узгоджуємо разом з музикантами — адже вирішальний вибір, значною мірою, залежатиме і від їхнього настрою, бачення та ідей. З усіма музикантами бігбенду я ще не встиг познайомитися, але з керівником оркестру — Анатолієм — ми давно знайомі й не раз виступали на одній сцені, в тому числі, й виконуючи деякі пісні спільно. Загалом, хочеться приємно подивувати", - зазначає Положинський.

Олександр Положинський

На питання, чого слухачам чекати 30 березня, Олександр Положинський відповідає: "Приємних сюрпризів, позитивних несподіванок і море задоволення".

Тому не пропустіть грандіозне шоу STAR & ORCHESTRA! 30 березня в Caribbean Club Concert Hall!

Вишукана кухня, затишна атмосфера і музика, від якої перехоплює подих, додаються. Вітається вечірній дрес-код.

Квитки на концерти "Тартак" розлітаються за лічені хвилини. Купити їх можна на сайті.

Теги: Тартак
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