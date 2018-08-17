The Maneken відсвяткує 10-річчя

The Maneken (афіша) The Maneken (афіша)

29.09.2018

Киев, Caribbean Club

29 вересня The Maneken відсвяткує свій десятий день народження. Музикант зі своєю командою готує спеціальну програму. До неї увійдуть треки з усіх п'яти альбомів, створених автором проекту Євгеном Філатовим за 10 років. За цей час з небаченою раніше в українській музиці граціозністю музикант приміряв на свій проект маски в стилі поп, фанк і інді-рок. І тим самим трек за треком створив проект, за яким можна сьогодні вивчати історію нової хвилі української музики.

The Maneken відсвяткує 10-річчяThe Maneken відсвяткує 10-річчя

Рік за роком The Maneken трансформувався, а його автор завжди був відкритий до різних колаборацій. На рахунку Євгена співпраця і з Чарлі Стедлером, і з десятками кращих музикантів СНД. Тільки завдяки лонгплею SALE% (2016) світ почув спільні роботи гурту з Sophie Villy, Essami, Brunettes Shoot Blondes і ONUKA.

За свою історію The Maneken тричі удостоївся позицій в World Chart Express на MTV Europe, а також відіграв концерти для фанів Європи і США.

Для майбутнього концерту команда ALight, яка раніше працювала над live-презентацією альбому SALE%, готує спеціальне візуальне шоу. Також відомо, що до виступу групи приєднається ONUKA. За словами Філатова, його головна мета – створити на концерті камерну атмосферу, в якій слухачі з музикантами зіграють на рівних.

Євген Філатов, саунд-продюсер і фронтмен групи The Maneken:

"Кожен альбом гурту – це новий стиль, нове звучання. Все почалося з фанку і acid-джазу, потім з'явився I'm Table і хаус. І ось з альбомом Soulmate Sublime (2011) The Maneken стає групою, стиль якої характеризували як інді. У наступних записах знову ж таки простежувалась тенденція зміни музичних напрямків. Мені здається, наша творчість привнесла в українську музику свободу, космополітичність і впізнаваність України на музичній мапі світу".

The Maneken – 10th ANNIVERSARY LIVE

Caribbean Club

29 вересня 2018

Квитки: за посиланням

Теги:  концерт,  музикант