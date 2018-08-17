The Maneken відсвяткує 10-річчя

The Maneken (афіша)

29.09.2018

Киев, Caribbean Club

29 вересня The Maneken відсвяткує свій десятий день народження. Музикант зі своєю командою готує спеціальну програму. До неї увійдуть треки з усіх п'яти альбомів, створених автором проекту Євгеном Філатовим за 10 років. За цей час з небаченою раніше в українській музиці граціозністю музикант приміряв на свій проект маски в стилі поп, фанк і інді-рок. І тим самим трек за треком створив проект, за яким можна сьогодні вивчати історію нової хвилі української музики.

Рік за роком The Maneken трансформувався, а його автор завжди був відкритий до різних колаборацій. На рахунку Євгена співпраця і з Чарлі Стедлером, і з десятками кращих музикантів СНД. Тільки завдяки лонгплею SALE% (2016) світ почув спільні роботи гурту з Sophie Villy, Essami, Brunettes Shoot Blondes і ONUKA.

За свою історію The Maneken тричі удостоївся позицій в World Chart Express на MTV Europe, а також відіграв концерти для фанів Європи і США.

Для майбутнього концерту команда ALight, яка раніше працювала над live-презентацією альбому SALE%, готує спеціальне візуальне шоу. Також відомо, що до виступу групи приєднається ONUKA. За словами Філатова, його головна мета – створити на концерті камерну атмосферу, в якій слухачі з музикантами зіграють на рівних.

Євген Філатов, саунд-продюсер і фронтмен групи The Maneken:

"Кожен альбом гурту – це новий стиль, нове звучання. Все почалося з фанку і acid-джазу, потім з'явився I'm Table і хаус. І ось з альбомом Soulmate Sublime (2011) The Maneken стає групою, стиль якої характеризували як інді. У наступних записах знову ж таки простежувалась тенденція зміни музичних напрямків. Мені здається, наша творчість привнесла в українську музику свободу, космополітичність і впізнаваність України на музичній мапі світу".

The Maneken – 10th ANNIVERSARY LIVE

Caribbean Club

29 вересня 2018

Квитки: за посиланням