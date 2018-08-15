Тіна Кароль у Sky Family Park

19.08.2018
19 серпня в 19:00 неповторна Тіна Кароль виступить з сольним концертом в Sky Family Park (пр. Р. Ватутіна, 2Т, поруч з ТРЦ SkyMall). Великий концерт щирих емоцій і улюблених композицій, який залишиться у вашій пам'яті і серцях надовго! Співачка виконає свої найвідоміші хіти та нові пісні з альбому "Інтонації".
Тіна Кароль - одна з найвідоміших і затребуваних співачок українського шоу-бізнесу. Всі її пісні миттєво стають хітами, а кожен вихід у світ в новому образі - яскравий і незабутній.
Тіна Кароль - Ніжно
Вартість квитків на концерт Тіни Кароль:
Дітям до 5 років включно - вхід безкоштовний (при покупці дитячого квитка потрібно обов'язково пред'явити документ при вході в парк, який засвідчує вік дитини. Якщо документ не пред'являється, то Ви маєте сплатити повну вартість дорослого квитка).
Дітям з 6 років включно до 11 років включно вартість квитка - 250 грн.
Дітям з 12 років включно та для дорослих вартість квитка - 500 грн.
Придбати квитки можна тут.
Тіна Кароль