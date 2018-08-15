Тіна Кароль у Sky Family Park

Тіна Кароль (фото: прес-служба співачки)

19.08.2018

Sky Family Park, пр. Г. Ватутина, 2Т

19 серпня в 19:00 неповторна Тіна Кароль виступить з сольним концертом в Sky Family Park (пр. Р. Ватутіна, 2Т, поруч з ТРЦ SkyMall). Великий концерт щирих емоцій і улюблених композицій, який залишиться у вашій пам'яті і серцях надовго! Співачка виконає свої найвідоміші хіти та нові пісні з альбому "Інтонації".

Тіна Кароль - одна з найвідоміших і затребуваних співачок українського шоу-бізнесу. Всі її пісні миттєво стають хітами, а кожен вихід у світ в новому образі - яскравий і незабутній.

Тіна Кароль - Ніжно

Вартість квитків на концерт Тіни Кароль:

Дітям до 5 років включно - вхід безкоштовний (при покупці дитячого квитка потрібно обов'язково пред'явити документ при вході в парк, який засвідчує вік дитини. Якщо документ не пред'являється, то Ви маєте сплатити повну вартість дорослого квитка).

Дітям з 6 років включно до 11 років включно вартість квитка - 250 грн.

Дітям з 12 років включно та для дорослих вартість квитка - 500 грн.

Придбати квитки можна тут.

Тіна Кароль