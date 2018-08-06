TOM SODA готує акустичний концерт на даху

Співак TOM SODA

16.08.2018

Киев

Це найочікуваніша романтичне подія цього літа.

У четвер, 16 серпня, на даху креативного простору JUST IN SPACE відбудеться акустичний концерт яскравого представника нової української музики - TOM SODA.

Вперше в Києві артист виступить із програмою "Акустика", в якій мовою музики по-своєму розповість про найважливіше почуття.

“У кожного з нас своє розуміння любові, але це єдине почуття, здатне об'єднати нас незалежно від соціального статусу, переконань і віку. Акустика в цей вечір виступить провідником, за допомогою якого я буду ділитися своєю історією і розумінням цього почуття зі слухачем", - говорить TOM.

Нагадаємо, що 8-го березня на сайті виконавця відбулася прем'єра нової, по-справжньому весняної, акустичної композиції, яка одержала назву "С тобой".

Саме цей сингл надихнув артиста на створення повноцінної програми "Акустика", в яку увійдуть вже знайомі слухача пісні, але також не обійдеться і без сюрпризів.

Чуттєві композиції TOM SODA у супроводі ліричного фортепіано, акустичної гітари і ритмів кахона перетворять ваш літній вечір в особливий.

Купити квитки можна за посиланням.